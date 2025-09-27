Belotti si scontra con Martinez, infortunio durissimo per il Gallo: si teme un problema al ginocchio

Attimi di grande tensione all’Unipol Domus durante Cagliari–Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Poco prima dell’intervallo, con i nerazzurri avanti 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, l’attaccante rossoblù Andrea Belotti è rimasto a terra dopo un duro impatto con il portiere avversario Josep Martinez, facendo temere il peggio.

Fabio Pisacane è stato costretto ad effettuare il primo cambio per i sardi e a far entrare Matteo Prati.

Lo scontro con Martinez e il dolore al ginocchio di Belotti: cosa è successo

L’azione si è sviluppata con un lancio lungo alle spalle della difesa interista. Belotti, pronto a scattare verso la porta, ha controllato il pallone e si è trovato a tu per tu con Martinez, uscito in maniera decisa per chiudergli lo spazio. Il portiere spagnolo è riuscito a deviare la sfera, ma il contatto con l’attaccante è stato violento. Il Gallo è rimasto immediatamente a terra, visibilmente dolorante al ginocchio sinistro.

Lo staff medico del Cagliari è subito entrato in campo per prestare i primi soccorsi, mentre i compagni di squadra e gli avversari si sono avvicinati preoccupati. Dopo alcuni minuti di valutazione, è apparso chiaro che Belotti non potesse continuare.

L’uscita dal campo e l’applauso dello stadio: attesa per gli esami

Sostenuto dai sanitari, l’attaccante ha lasciato il terreno di gioco al 44’ minuto, tra gli applausi del pubblico sardo, che ha voluto incoraggiarlo. L’allenatore Fabio Pisacane ha dovuto riorganizzare la squadra inserendo Matteo Prati e modificando gli equilibri offensivi del suo 3-5-2. L’uscita di Belotti, che nelle prime giornate aveva garantito esperienza e presenza fisica in attacco, rappresenta un colpo pesante per i rossoblù, chiamati ora a trovare nuove soluzioni in avanti.

Per il momento non ci sono certezze sull’entità dell’infortunio. Le prime impressioni fanno temere un problema significativo al ginocchio, ma solo gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno la gravità della situazione. Il Cagliari spera che non si tratti di nulla di grave: perdere un giocatore come Belotti, per grinta e carisma, sarebbe un duro colpo in questa fase della stagione.