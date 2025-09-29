Infortunio De Ketelaere, risentimento all’ileo psoas: l’Atalanta di nuovo nei guai, quante gare salta

Continua l'emergenza in casa Atalanta, con Ivan Juric che ha da inizio di stagione l'infermeria costantemente piena. Preoccupano infatti le condizioni di Charles De Ketelaere che si è fermato ancora dopo la gara di Torino, nel pareggio contro la Juventus, dove il belga è entrato solamente al 61′. Una scelta che ha complicato il suo recupero perché è stato vittima di un nuovo risentimento muscolare che lo terrà fermo almeno fin dopo la pausa per le Nazionali.

Insieme alla sorprendente Cremonese e alla Juventus di Tudor, l'Atalanta è la sola che può vantare in classifica il segno "zero" alla voce sconfitte dopo 5 partite. Un vanto che evidenzia l'ottimo inizio della squadra e del lavoro di Ivan Juric che ha prelevato il delicatissimo testimone da Gasperini e sta riuscendo nell'impresa di tenere alta la posizione in campionato, pur di fronte ad una serie costante di infortuni che ne hanno fin qui delineato – e condizionato – scelte tattiche e tecniche.

Cosa si è fatto De Ketelaere in Juventus-Atalanta: ricaduta muscolare

L’Atalanta, dopo l'ottimo pari in casa Juve, deve far fronte ad una nuova emergenza: Charles De Ketelaere sarà indisponibile almeno per le prossime due partite, in attesa di capire se durante la pausa per le Nazionali avrà il tempo di poter recuperare in pieno. L’attaccante belga nella mezz’ora giocata nella ripresa nella partita contro i bianconeri di sabato 27 settembre ha sentito un riacutizzarsi al problema al muscolo ileo psoas – il principale flessore dell'anca – della coscia sinistra. Una ricaduta che è stata confermata dagli esami strumentali successivi.

Infortunio De Ketelaere: quante partite salta e quando rientra in campo

Juric non potrà quindi disporre del suo numero 17 sicuramente nel match di martedì in Champions League contro il Club Brugge, seconda gara della Fase a campionato, ma anche il sabato successivo contro il Como per la 6a in campionato. Durante lo stop per le Nazionali si valuteranno i progressi e se tornerà davvero a disposizione, ma solo al 100%. Si tratta infatti dello stesso risentimento che lo aveva già tenuto ai box per la trasferta sul campo del Torino di domenica 21 settembre.

Tutti gli infortunati dell'Atalanta: Juric ha da inizio stagione l'infermeria piena

I problemi fisici di De Ketelaere si aggiungono ai tanti altri cui sta facendo fronte Ivan Juric. Praticamente da inizio stagione ha avuto difficoltà di formazione in ogni reparto, dovendo rinunciare a 4-5 titolari. In difesa si attendono novità positive per Kolasinac, Scalvini e Hien, a centrocampo sembrerebbero verso la guarigione Ederson e Zalewski, mentre in avanti ancora pausa per Scamacca mentre si cerca di recuperare – per altri motivi – un giocatore ad oggi fondamentale come Lookman.