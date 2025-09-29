Quando giocano Napoli, Inter, Juve e Atalanta in Champions: data e orario delle partite della 2ª giornata

Atalanta, Inter, Juventus e Napoli scendono in campo per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Date e orario delle partite delle quattro italiane.

La Champions League torna in campo nella due giorni tra domani martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. Occasione per Atalanta, Inter, Juventus e Napoli di dare seguito ai risultati maturati all'esordio della massima competizione europea per club o per riscattare subito il passo falso all'esordio. A scendere per prima in campo sarà l'Atalanta di Juric martedì 30 settembre alle 18:45. I bergamaschi dopo la sfida in campionato contro la Juventus tornano sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo per riscattare il brutto ko subito contro il PSG campione in carica che si è imposto in casa col successo di 4-0.

Avversario di turno nel nuovissimo New Balance Arena di Bergamo, sarà il Brugge: sfida da ex per De Ketelaere. Nella stessa giornata di martedì 30 settembre alle 21:00 toccherà poi all'Inter scendere in campo al Meazza. Nella giornata di mercoledì 1 ottobre sarà poi il turno di Napoli e Juventus che scenderanno in campo in contemporanea con calcio d'inizio alle ore 21:00.

Per la squadra di Juric è l'occasione per riscattare il ko contro il PSG. Appuntamento alle ore 18:45 alla New Balance Arena di martedì 30 settembre per vedere all'opera la squadra bergamasca. De Ketelaere sarà il grande ex della partita.

Successivamente al Meazza alle ore 21:00 toccherà all'Inter di Chivu dare seguito alla vittoria esterna contro l'Ajax. Lautaro e compagni dovranno vedersela contro lo Slavia Praga che nella prima uscita in Champions ha pareggiato 2-2 col Bodo/Glimt.

Juventus e Napoli giocheranno in contemporanea allo stesso orario

Mercoledì 1 ottobre sarà invece il turno di Juventus e Napoli. I bianconeri hanno pareggiato in maniera spettacolare la prima partita di Champions contro il Borussia Dortmund con il pazzesco punteggio di 4-4. La squadra di Tudor giocherà in trasferta sul campo dell'insidioso Villarreal con calcio d'inizio alle ore 21:00. Gli spagnoli nel primo turno hanno perso 1-0 in casa del Tottenham.

Contemporaneamente al Maradona invece si giocherà la prima sfida di Champions del Napoli davanti al suo pubblico. La squadra di Conte dovrà riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Manchester City. Avversario di turno per Di Lorenzo e compagni sarà lo Sporting Lisbona. Gli azzurri dovranno conquistare tre punti per rimettersi in careggiata contro un avversario di certo sulla carta non di prima fascia ma sicuramente pericoloso.