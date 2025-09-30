Atalanta-Club Brugge, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi, martedì 30 settembre 2025, alle 18:45 si gioca Atalanta-Club Brugge, secondo turno della fase a girone unico di Champions League. Diretta esclusiva e per i suoi soli abbonati, su Sky sia in TV sia in streaming.

Ritornano le Coppe europee e l'Atalanta di Juric ritorna in campo in Champions League questa sera per la seconda partita della Fase a girone unico, in casa ospitando il Club Brugge. Partita che inizia alle 18:45 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky in TV e in streaming.

L'Atalanta riparte dalla sfida casalinga contro il Club Brugge dopo l'esordio amaro al Parco dei Principi dove la Dea ha dovuto chinare il capo di fronte ai campioni in carica del PSG che hanno vinto in scioltezza. Ora, una sfida da non fallire per la squadra di Juric che si appresta all'appuntamento forte del pareggio in campionato contro la Juventus. Nelle precedenti sfide dirette, l'Atalanta non ha mai vinto contro i belgi: il Brugge ha vinto entrambe le volte. Dal canto suo la squadra belga sta volando sulle ali dell'entusiasmo in Europa, visto che ha bagnato il debutto un Champions con una sonora vittoria casalinga, per 4-1, contro il Monaco.

Partita: Atalanta-Club Brugge

Quando: martedì 30 settembre 2025

Orario: 18:45

Dove: Gewiss Stadium (Bergamo)

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Competizione: 2° turno Fase a girone unico di Champions League

Dove vedere Atalanta-Club Brugge in TV: la diretta per soli abbonati Sky

La sfida di Champions League tra Atalanta e Club Brugge va in scena oggi, martedì 30 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo. La diretta televisiva sarà trasmessa in esclusiva a pagamento e per i soli propri abbonati, sui canali Sky. Per la precisione ci si dovrà sintonizzare su Sport Uno oppure su Sky Sport 253.

Atalanta-Club Brugge, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Chi preferisce invece seguire Atalanta-Club Brugge in live streaming potrà guardarla solamente se utente Sky. Tramite l'app dedicata, Sky Go, riservata agli abbonati, oppure attraverso il servizio offerto da NOW, la piattaforma online di Sky. In questo caso è permesso acquistare pacchetti specifici senza parabola o decoder, registrandosi al servizio e attivando il pacchetto "Sport". E collegarsi all’orario della partita, che è fissato alle 18:45.

Le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge, partita della Fase a Girone unico di Champions League

In casa Atalanta continua a restare ricco l'elenco di giocatori infortunati. A Juric mancheranno i soliti Bakker e Kolasinac, mentre dovrà valutare le condizioni di tutti gli altri in infermeria anche se è probabile che Hien, Scalvini e Zalewski non siano della partita. KO anche De Ketelaere, il grande ex di turno, fermato da un risentimento muscolare. In allerta Scamacca, così come Lookman sempre in attesa di conoscere il proprio futuro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen.