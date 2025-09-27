Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri

Serve il primo gol in Serie A di Cabal per salvare la Juventus dalla sconfitta. I bianconeri sembravano stregati l'Atalanta, soprattutto nel primo tempo quando hanno avuto le occasioni migliori, ma a 10 minuti dalla fine sono riuscito a pareggiare portando a casa il secondo 1-1 consecutivo in campionato dopo quello trovato contro il Verona. Juric è arrivato a un passo dal colpaccio allo Stadium: nel primo tempo Sulemana ha portato i vantaggio la Dea che per tutta la ripresa ha stretto i denti per proteggere la prima vittoria in un big match di questa nuova gestione.

Sulemana sblocca la partita nel primo tempo

Nonostante le occasioni più importanti sono arrivate tutte sui piedi dei giocatori della Juventus che alla fine sono stati gelati dal gol di Sulemana. I bianconeri hanno fatto tremare l'Atalanta con il palo di Kaluku al 2′ e al tiro di Adzic che ha richiesto gli straordinari da parte di Carnesecchi, nonostante la difesa davanti a lui fosse sempre attenta e compatta, capace di spingere la squadra sulle corsie esterne.

Ma alla fine del primo tempo è arrivato quello che nessuno all'Allianz Stadium si sarebbe mai aspettato: al 46′ un brutto errore in appoggio di Adzic apre un'autostrada per Sulemana che trova il varco giusto e segna il gol del vantaggio per i bergamaschi, zittendo tutto lo stadio.

Cabal salva la Juve

Gli equilibri della partita si spezzano a dieci minuti dalla fine, quando un brutto errore di Kossounou serve a Cabal un pallone facile da appoggiare soltanto in porta da pochi metri. È il primo gol in Serie A del colombiano che si fa sentire nel momento più importante e riporta in parità la Juve. Due minuti più tardi l'Atalanta resta in inferiorità numerica a causa del secondo giallo rifilato a De Roon, colpevole di aver colpito McKennie con una gomitata.