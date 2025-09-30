Champions League
Inter-Slavia Praga, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Inter-Slavia Praga si gioca oggi, martedì 30 settembre alle 21:00 a San Siro. La gara, valida per il secondo turno della prima fase a gironi di Champions League è in diretta esclusiva su Sky.
A cura di Alessio Pediglieri
Oggi, martedì 30 giugno si gioca Inter-Slavia Praga, partita valida per la seconda giornata della prima Fase a girone unico di Champions League. La gara, in programma a San Siro alle 21:00 sarà visibile in diretta solo per gli abbonati di Sky, sia in TV sia in live streaming.

L'Inter arriva al secondo appuntamento europeo di Champions League su una mini-serie positiva di tre partite dove ha ottenuto altrettante vittorie. Fondamentale mantenere la continuità per la squadra di Chivu che ha di fronte un avversario alla propria portata, per il debutto stagionale in Coppa a San Siro. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 2019 quando i nerazzurri impattarono 1-1 contro lo Slavia, sempre nella fase a gironi della Champions League, con il gol del pareggio siglato da Niccolò Barella al 92′

  • Partita: Inter-Slavia Praga
  • Orario: 21:00
  • Dove: Stadio San Siro (Milano)
  • Quando: martedì 30 settembre 2025
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: Sky Go, NOW
  • Competizione: secondo turno prima Fase a girone unico di Champions League

Dove vedere Inter-Slavia Praga in TV: la diretta per gli abbonati Sky

La partita di Champions League Inter-Slavia Pragam che si gioca oggi martedì 30 settembre 2025 è una esclusiva di Sky. Questo significa che non sarà visibile in chiaro né su Mediaset né per gli abbonati di Amazon Prime Video. Per gli utenti Sky ci si può sintonizzare o su Sky Sport Uno oppure Sky Sport 252, anche in versione 4K per chi dispone di un televisore compatibile.

Inter-Slavia Praga, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Chi non desidera seguire Inter-Slavia Praga davanti alla TV può farlo comodamente in streaming. Ma solamente gli abbonati Sky: si può utilizzare l’app Sky Go per vedere la partita in diretta su computer, tablet o smartphone, oppure ci si può affidare al servizio offerto da NOW. La piattaforma online di Sky consente di accedere ai contenuti sportivi anche senza parabola e con un abbonamento digitale.

Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga, gara della fase a girone unico di Champions League

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (o Bonny), Thuram (o Pio Esposito)
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) Stanek; Douder, Zima, Chaloubek (o Vlcek), Mbodji; Dorley, Sadilek; Provod, Zafeiris, Kusej; Chory

Inter
