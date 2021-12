Inferno infortuni per il Milan: anche Leao ko per una lesione muscolare, niente Liverpool Dopo Pellegri, anche Leao da forfeit: il portoghese non recupera per la sfida Champions al Liverpool. Solo Ibra disponibile in attacco, Giroud proverà l’azzardo, ma è diffcile.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per il Milan che continua a vivere un vero e proprio Girone infernale dedicato: quello degli infortunati. L'elenco è lunghissimo e a farne le spese è soprattutto il reparto avanzato che oramai è ridotto ai minimi termini. Il tutto, a ridosso della sfida che vale 20 milioni di euro, contro il Liverpool perché sarebbe quanto incasserebbe il club in caso di qualificazione agli ottavi di finale. Non basterà solamente vincere, serviranno incastri al limite dell'impossibile per ottenere la combinazione vincente, ma in queste condizioni tutto appare sempre più una vana speranza.

Rebic, Giroud, Leao, Pellegri, Ibrahimovic. Questi sono i componenti dell'attacco rossonero di Stefano Pioli, ma solamente sulla carta. Perché i primi quattro sono fuori dai giochi, fermati da problemi fisici e l'unico che resta a disposizione, con i suoi acciacchi e i suoi 40 anni è l'inossidabile Zlatan. Una catacombe completa per il Milan che martedì sera affronterà a San Siro il Liverpool per sperare in una rocambolesca qualificazione al secondo turno di Champions League. Una speranza legata alla matematica e alle sue combinazioni, che appare ancora più esile perché Pioli sarà costretto ad una formazione d'emergenza.

Fatali sono stati gli ultimi 90 minuti, contro la Salernitana. I muscoli di Pietro Pellegri hanno retto un quarto d'ora: al primo allungo, lo stop. L'ennesimo per l'attaccante rossonero obbligato ad un nuovo periodo di riposo forzato. Per lui gli esami strumentali non hanno lasciato spazio a ulteriori interpretazioni: lesione al lungo adduttore destro. Poi, Rafael Leao, non rientrato in campo dopo l'intervallo, sostituito da Messias: per lui forte contusione e piccola lesione muscolare del bicipite femorale destro. In parole povere, entrambi non ci saranno per la sfida al Liverpool.

A loro due, si deve aggiungere l'assenza altrettanto forzata di Rebic e di Giroud: il croato è ancora sofferente per un problema di natura muscolare al flessore destro e non è a disposizione dal derby pareggiato contro l'Inter. Nelle ultime 12 gare tra coppa e campionato ne ha disputate solamente due, meno di quante non be abbia saltate Giroud, out da tre gare consecutive e che sta provando a forzare i tempi lavorando a parte proprio in vista di un recupero lampo per il Liverpool. C'è una lesione al bicipite femorale e il rientro più opportuno sarebbe in vista del match contro il Napoli, del 19 dicembre, ben più importante di quanto non possa rivelarsi la sfida europea agli inglesi.

Dunque, per il Milan e per Pioli, l'emergenza resta totale. I tempi di rientro di Pellegri e di Leao si conosceranno in modo ben più dettagliato nei prossimi giorni, ma c'è ansia un po' in tutti i reparti dove sono diversi i giocatori in affanno e gli assenti. Tra questi, anche Simon Kjaer che ha chiuso in anticipo il 2021 e che tornerà ben dopo la pausa invernale, che si aggiunge alle assenze di Castillejo e di Calabria.