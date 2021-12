Messias si gode il Milan e si prende la sua rivincita: “Quando sono arrivato in pochi mi volevano” Dopo la rete decisiva in casa dell’Atletico Madrid per Junior Messias è arrivata la prima doppietta con la maglia del Milan contro il Genoa: a Marassi aveva fatto il suo esordio in Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Junior Messias incanta il Milan. Questo ragazzo brasiliano in una settimana ha mostrato a tutti perché il club rossonero ha deciso di puntare su di lui nelle ultime ore del mercato estivo: l'ex calciatore del Crotone contro il Genoa ha firmato le sue prime reti in Serie A con la maglia del Diavolo e ha messo il punto ad una settimana che era iniziata con il gol vittoria in casa dell'Atletico Madrid.

Il classe 1991 ha dimostrato di avere le qualità per poter essere parte della rosa del Milan e a Marassi è stato uno dei migliori non solo per la doppietta ma per la sua partecipazione alla fase offensiva, svaria su tutto il fronte e riuscendo a fare quasi sempre la giocata giusta.

Intervenuto ai microfoni di DAZN il calciatore brasiliano ha parlato così del suo arrivo al Milan, delle aspettative nei suoi confronti e dello scetticismo che aleggiava dopo il suo acquisto: "Mi viene naturale, quando sei a questo livello ti devi abituare. Col Crotone giocavamo bene, peccato essere retrocessi. L’anno scorso mi sono abituato. Quest’anno sono capitato in un club grandissimo con il pubblico, ti dà una carica in più. Meno male che siamo a parlare di questo grazie ai gol di Madrid e di oggi, perché sono arrivato qua che pochi mi volevano ma col lavoro ho dimostrato che posso starci".

Junior Messias ha raccontato le sue emozioni nella settimana che lo ha visto andare in gol a Madrid, rimettendo i rossoneri in corsa per gli ottavi di Champions, e firmare le sue prime reti in campionato con la maglia del Milan: "Ormai il gol di Madrid è passato, ora dobbiamo trovare continuità e dovevamo tornare a vincere e giocare bene dopo due sconfitte consecutive".

Ormai tutti conoscono la sua storia, dal suo arrivo in Italia al lavoro come fattorino di elettrodomestici prima dell'incontro con Ezio Rossi: "È bello parlare delle storie, ora la conoscono tutti però. Adesso devo pensare al Milan e al campionato che stiamo facendo e pensare di migliorare sempre”.

Marassi è uno stadio che porta bene a Messias: a Genova il 20 settembre del 2020 aveva fatto il suo esordire in Serie A col Crotone, proprio contro il Genoa, e ieri è arrivata la prima doppietta con il Milan.