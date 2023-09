Il video di Osimhen furente nel ritiro del Napoli: Zielinski e Demme ci restano malissimo Un video all’arrivo di Victor Osimhen nel ritiro del club partenopeo prima di Napoli-Udinese svela tutta la rabbia del calciatore nigeriano che ha completamente ignorato i compagni di squadra lì presenti.

A cura di Michele Mazzeo

La convocazione del calciatore per Napoli-Udinese non sembra aver per nulla acquietato gli animi in casa Napoli dopo lo scoppio del "caso Victor Osimhen". L'attaccante nigeriano infatti si è presentato al Gran Hotel Serapide di Pozzuoli per il ritiro pre-gara del club partenopeo ma lo ha fatto senza nascondere il proprio malcontento per una situazione divenuta ormai incandescente.

La rabbia che aveva portato il suo agente, Roberto Calenda, a minacciare di adire le vie legali nei confronti della società per un video pubblicato su TikTok dai profili ufficiali del club e a cancellare da Instagram tutte le foto che lo ritraevano in maglia azzurra, non sembra essere stata ancora smaltita dal 24enne di Lagos.

Arrivato nel ritiro del Napoli alla vigilia del match di campionato contro l'Udinese, Victor Osimhen, visibilmente adirato, ha salutato freddamente il team manager Beppe Santoro e tirato poi dritto verso l'entrata dell'hotel a testa bassa ignorando completamente i compagni di squadra che seduti sulle scale lì vicino hanno cercato di attirare la sua attenzione per salutarlo.

Diego Demme ha anche alzato il braccio per dare un "cinque" al nigeriano, restando poi malissimo nel momento in cui quest'ultimo lo ha snobbato non degnandolo nemmeno di uno sguardo. Il tutto è stato immortalato in un video (pubblicato da Enzo Buono) che è immediatamente diventato virale. Video nel quale è immortalata anche l'eloquente espressione di Piotr Zielinski dopo esser stato ignorato da Osimhen: una faccia attonita che descrive meglio di qualsiasi parola la surreale situazione che si vive all'interno del Napoli in queste ore di vigilia dell'importante partita (soprattutto per il futuro dell'allenatore Rudi Garcia) contro l'Udinese che si giocherà dunque con un Victor Osimhen in atteggiamento di completa rottura con tutto l'ambiente, compagni di squadra compresi.

Evidente che il Napoli (che non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda) con la convocazione per l'incontro del Maradona con i friulani sperava di allentare la tensione una volta che la rabbia iniziale per il video di TikTok in cui si è sentito deriso fosse attutita. Altrettanto evidente, dopo aver visto il video del suo arrivo in ritiro, che l'obiettivo del club partenopeo per il momento è fallito.