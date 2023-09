Napoli-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Udinese è una partita della 6ª giornata di Serie A 2023-2024. Si gioca mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Maradona con diretta TV e streaming su DAZN. Le ultime news sulle scelte di formazione di Garcia e Sottil.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ospita l'Udinese per la partita della 6ª giornata di Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia in carica devono invertir la rotta dopo il pareggio di Bologna e scenderanno in campo oggi, mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 20:45 contro i friulani allo stadio Diego Armando Maradona con diretta TV e streaming su DAZN.

I partenopei sono reduci dallo 0-0 di Bologna e hanno collezionato due punti nelle ultime tre partite tra Lazio, Genoa e la trasferta del Dall'Ara: Rudi Garcia ha il uso bel da fare per risolvere i malumori interni, che si sono tutti rivelati dopo le sostituzioni di Osimhen e Kvara nell'ultimo match. Lo spogliatoio non sembra essere unitissimo nonostante il capitano Di Lorenzo ci ha messo di nuovo la faccia e ha cercato di mandare un messaggio chiaro a tutti.

Dall'altra i friulani, che sono stati sconfitti in casa dalla Fiorentina per 2-0 e si trova a quota 3 punto, ancora a secco di vittorie in questo campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese. Garcia dovrebbe puntare sul tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Sottil con la coppia d'attacco Thauvin-Lucca.

Dove vedere Napoli-Udinese in diretta TV

L'incontro tra Napoli e Udinese sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Per vederla sul piccolo schermo sarà possibile farlo attraverso una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini e commento di Fabio Bazzani.

Napoli-Udinese dove vederla in streaming

La diretta streaming di Napoli-Udinese sarà disponibile su DAZN e si potrà seguire sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Udinese

Nel Napoli confermata la coppia difensiva Ostigard-Natan con l' avvicendamento Mario Rui-Olivera a sinistra. Politano dovrebbe prendere il posto di Raspadori nel tridente.

Udinese col solito 3-5-2: Lovric torna in mediana dell'Udinese e Success può togliere la maglia da titolare a Lucca per affiancare Thauvin. Guessand nel trio difensivo con Perez e Bijol.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.