L'eccessivo zelo dell'arbitro tedesco Stieler in Atalanta-Real Madrid ha riaperto il tormentone sul possibile ‘aiuto' da parte della classe arbitrale nei confronti del ‘colosso' spagnolo Real Madrid. Se in Italia – e non solo da parte del mondo atalantino – c'è stata la condanna per il rosso diretto a Freuler arrivato dopo soli 17 minuti di gioco, anche in giro per l'Europa, la sanzione è apparsa troppo severa. E in Spagna, in particolare, si è tornati a discutere della possibile ‘influenza' della società madridista in campo internazionale.

"Un suicidio del calcio" ha commentato amaramente nel post partita il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini. "L'arbitro ha rovinato la partita" ha tuonato dagli studi di Sky, Fabio Capello tornando sull'episodio che ha costretto l'Atalanta a giocarsi l'andata contro il Real in 10 uomini, capitolando all'86' minuto (destino ha voluto proprio per il gol decisivo di Mendy). Ma anhe in Europa si è alzato il polverone dell'indignazione.

In Spagna, diverse testate sportive e commenti sull'episodio sono stati crudi e diretti, indicando l'evidente condizionamento da parte dell'arbitro nel favorire il Real Madrid. Il ‘Mundo Deportivo‘ ha sottolineato subito come la scelta di Stieler lasci spazio a più di una perplessità visto che "ci sono stati molti dubbi che fosse una palese possibilità di segnare in un'azione da gol. Per questo, l'espulsione sembra abbastanza rigorosa". L'articolo – dal chiaro titolo "L'arbitro guida il Real a Bergamo" – sottolinea un ulteriore dubbio, sull'eventuale influenza madridista in campo internazionale, calcando la mano anche su un altro episodio, il mancato secondo giallo a Casemiro: "L'espulsione di Freuler e il secondo cartellino giallo perdonato a Casemiro hanno rilanciato l'arbitro tedesco Tobias Stieler nell'illustre lista dei presunti intrecci che hanno gettato un velo sul Real Madrid in Champions League".

Ancora più duro e diretto ‘Sport.es‘ che – senza mezzi termini – titola "L'arbitro e Mendy hanno messo il Real Madrid con un piede nei quarti di finale", definendo la decisione arbitrale "un regalo": "L'espulsione estremamente rigorosa e sproporzionata di Freuler per aver caricato Mendy quando il francese stava per entrare in area ha messo a dura prova le aspirazioni dell'Atalanta" si legge all'interno dell'articolo. La polemica è servita, adesso bisognerà attendere cosa accadrà nella gara di ritorno, in cui in modo sarcastico lo stesso Gasperini ha già commentato: "Non basterà vincere fuori casa…"