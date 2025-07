Il Napoli si libera di Osimhen, definita la cessione al Galatasaray: cifre e formula dell’accordo

Victor Osimhen lascia il Napoli e vola definitivamente al Galatasaray. Dopo settimane di trattative, è arrivato l'accordo totale tra le due società: l'attaccante nigeriano continuerà la sua carriera in Turchia, dove aveva già giocato in prestito nella scorsa stagione. A confermare la chiusura dell'affare, nel giorno in cui i partenopei hanno ufficializzato l'acquisto dal Bologna del difensore Sam Beukema, è stato anche il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato le cifre e le clausole dell'operazione.

Il trasferimento avviene a titolo definitivo per una somma complessiva di 75 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria precedentemente fissata da De Laurentiis. La formula prevede un versamento immediato di 40 milioni entro fine mese e una seconda tranche da 35 milioni entro luglio 2026, garantita da lettere di credito. A questi si potranno aggiungere 5 milioni di bonus legati agli obiettivi del club e del giocatore, per un potenziale incasso finale di 80 milioni di euro. Un affare rilevante per il Napoli, che però ha voluto tutelarsi inserendo alcune condizioni fondamentali nell'accordo.

Clausola anti-Serie A e percentuale su futura rivendita

Il Galatasaray ha accettato la cosiddetta clausola anti-Italia: per i prossimi due anni, Osimhen non potrà essere venduto a club italiani, una mossa voluta dal Napoli per evitare il rischio di ritrovarsi l'attaccante come avversario in Serie A. Inoltre, il club azzurro ha ottenuto anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell'attaccante, inizialmente richiesta al 20%, poi ridimensionata per sbloccare l'accordo.

Il sì finale dopo settimane di trattative

La trattativa si è protratta per settimane, tra incontri, call e scambi di mail. L'intesa era stata trovata su quasi tutto, ma a rallentare la firma è stata la discussione sulla percentuale di rivendita. Confronti serrati, ma alla fine è arrivata la stretta di mano decisiva. Oggi doveva essere la giornata decisiva. E così è stato. A sbloccare tutto, l'ultima telefonata tra De Laurentiis e il presidente del Galatasaray, che ha portato alla definizione dell'accordo verbale, pronto a essere formalizzato nei prossimi giorni.

Addio Napoli, futuro ancora in Turchia

Osimhen era il primo obiettivo dell'Al Hilal, che era disposto a offrire 40 milioni netti a stagione al giocatore e pagare interamente la clausola rescissoria in tempi brevi. Ma il nigeriano ha sempre rifiutato la destinazione saudita, convinto di voler restare in Turchia, dove si è sentito valorizzato e amato. Nella scorsa stagione al Galatasaray ha segnato 37 gol, contribuendo alla vittoria di campionato e coppa nazionale.

Il calciatore, che non ha mai voluto tornare a Napoli, attendeva con ansia la chiusura dell'affare. Il suo certificato medico, presentato a inizio luglio per evitare la convocazione da parte di Antonio Conte, scade lunedì 21 luglio. Tutto si è concluso nei tempi previsti: Osimhen è pronto a volare a Istanbul per cominciare la sua nuova avventura, stavolta da giocatore a titolo definitivo.