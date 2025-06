video suggerito

Osimhen è il primo giocatore chiesto da Inzaghi all'Al Hilal: gli ha inviato un messaggio Inzaghi sta pianificando il primo mercato all'Al Hilal e ha avanzato già una richiesta al suo club: per l'attacco vuole Osimhen e sta provando a convincerlo personalmente.

A cura di Ada Cotugno

Simone Inzaghi ha dato ufficialmente il via al suo incarico all'Al Hilal come nuovo allenatore: a parte la gaffe del club nella presentazione tutto sembra filare liscio, tanto che l'ex Inter si sta già muovendo in prima persona per gli acquisti del prossimo calciomercato. Quando era ancora a Milano ha provato a parlare del progetto saudita anche a Barella e Bastoni, ricevendo però due rifiuti, ma questa volta punta forte su un attaccante. Il primo nome fatto alla società è quello di Victor Osimhen, di proprietà del Napoli e reduce dal prestito al Galatasaray che non lo ha riscattato.

Secondo la Gazzetta dello Sport è lui il primo profilo richiesto dal tecnico che ha trovato subito l'appoggio del suo nuovo club. Anche questo calciomercato in Arabia Saudita sarà all'insegna delle spese folli e non sembrano esserci grossi limiti nel budget che la squadra metterà a disposizione di Inzaghi, che intanto ha già cominciato a individuare i giocatori che vorrebbe al suo fianco in questa nuova avventura.

Cosa ha detto Inzaghi a Osimhen

Nel giro di due giorni l'allenatore ha concluso il suo accordo ed è già diventato operativo e si è mosso per presentare il progetto ai profili che più gli interessano. Il primo giocatore che è stato chiamato è proprio l'attaccante di proprietà del Napoli, destinato a trovare una squadra in cui trasferirsi a titolo definitivo. Inzaghi gli ha mandato un messaggio per provare a convincerlo: gli ha parlato della squadra che ha in mente e delle ambizioni della società che vuole costruire un top team per poter vincere tutti.

L'Al Hilal ha dato il suo pieno appoggio per questa operazione presentando un'offerta al giocatore: per liberarlo bisognerà pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, un ostacolo che non sembra essere un problema. Ora tutto dipenderà dalla volontà di Osimhen, visto che il Napoli ha dato il via libera alla cessione che potrebbe chiudersi anche in tempi molto brevi, regalando a Inzaghi il suo primo acquisto dell'avventura saudita.