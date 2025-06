video suggerito

Nel video dell'annuncio di Simone Inzaghi all'Al Hilal gli arabi hanno commesso un grosso errore La clip dura 40 secondi, è suggestiva ma rovinata da una gaffe clamorosa per il riferimento a Pippo, fratello di Simone, che compare nell'audio della presentazione ufficiale.

L'Al Hilal ha commesso una gaffe clamorosa nell'annunciare l'ufficialità del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Basta guardare il video di presentazione condiviso sui social dal club dell'Arabia Saudita e ascoltare l'audio per rendersi conto di quanto sia stato clamoroso l'errore commesso da parte di chi ha editato la sequenza di 40 secondi, suggestiva ma viziata da un difetto di fondo che diventa palese quando nell'audio si distingue chiaramente la voce del telecronista, Sandro Piccinini. Cosa c'entra? Lo spezzone usato a mo' di citazione fa riferimento a un altro Inzaghi… è Pippo, l'ex attaccante del Milan e fratello di Simone.

La gaffe dell'Al Hilal: cita Pippo Inzaghi credendo sia Simone

E il tono enfatico con il quale viene scandito, urlato il suo nome dal giornalista è relativo a uno dei due gol che l'ex bomber realizzò nella finale di Champions contro il Liverpool del 2007, ad Atene. Una partita che il popolo rossonero ricorda bene non solo per il trionfo europeo ma anche per la "vendetta" consumata dopo il trauma della Coppa persa ai rigori proprio contro i Reds due anni prima (2005, a Istanbul) per la rimonta subita (da 3-0 a 3-3) fino all'epilogo amaro dei tiri dal dischetto.

Il video di presentazione: "Oggi comincia la mia storia qui"

Quanto alla regia della clip, eccezion fatta per quello scivolone nel complesso è anche gradevole. "Io sono Simone Inzaghi. E oggi comincia la mia storia con Al-Hilal", è la frase recitata dal tecnico che viene inizialmente inquadrato di spalle, seduto, mentre si allaccia una scarpa. Arriva un cameriere ossequioso che gli porta una bevanda da sorbire nell'attesa di incamminarsi verso la nuova dimensione sportiva e agonistica. Inzaghi aggiusta la cravatta, sistema la spilla del club sul bavero della giacca poi si alza e attivato un codice di sblocco (1957, anno della fondazione della società) entra finalmente nel nuovo mondo.

Stipendio straricco: guadagnerà 26 milioni all'anno

Quanto guadagnerà? L'ex allenatore dell'Inter percepirà uno stipendio ricchissimo: 26 milioni netti a stagione per due anni, una somma che lo rende uno dei tecnici più pagati al mondo. L'Al Hilal non ha badato a spese il Fondo sovrano PIF è la cassaforte che ha garantito al neo arrivato anche una campagna acquisti sontuosa: lui chiede, loro proveranno ad accontentarlo usando (anche) la persuasione del denaro per convincere i più reticenti. Quando ci sarà la presentazione pubblica? Lunedì 9 giugno a Parigi, nel lussuoso Hotel Four Seasons George V. Debutto in campo previsto per mercoledì 18 giugno alle 21 quando la squadra di Riyad affronterà il Real Madrid nella prima partita del Mondiale per Club 2025.