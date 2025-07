Cosa manca per il trasferimento di Osimhen al Galatasaray: oggi può essere il giorno decisivo

La telenovela più lunga dell'estate potrebbe essere arrivata a un punto di svolta: Victor Osimhen è a un passo dal trasferimento al Galatasaray dopo un tira e molla lunghissimo. Il Napoli chiedeva garanzie sul pagamento della clausola (che però nel frattempo è scaduta) ma i turchi non sono riusciti a fornire tutti i documenti necessari per chiudere l'accordo, nonostante la volontà dell'attaccante che ha ribadito più volte la volontà di tornare in Turchia a titolo definitivo.

Dopo tanto tempo però sembra essere arrivato il momento decisivo di chiudere la storia. Siamo alle battute finali e le due squadre hanno trovato la quadra su tutti gli aspetti, come sottolinea il Corriere dello Sport. I turchi pagheranno comunque 75 milioni di euro, ossia il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto che è già scaduta.

Il Galatasaray ha accettato le condizioni del Napoli

L'intenzione del giocatore era chiara fin dal principio: dopo la stagione trascorsa in prestito al Galatasaray il suo obiettivo era quello di ritornare in Turchia a titolo definitivo per mettersi alle spalle l'avventura finita male con il Napoli. Per lasciarlo andare via però gli azzurri avevano chiesto garanzie sui pagamenti che non sono mai arrivate, almeno non fino a questo momento. Le due società ora sono d'accordo su tutto, compresa la percentuale del 20% sulla futura rivendita che De Laurentiis ha voluto inserire.

Il Galatasaray pagherà 75 milioni di euro nelle modalità richieste dal Napoli e ci si aspetta che l'affare si possa chiudere definitivamente nelle prossime ore. Osimhen ha presentato un certificato medico agli azzurri per non prendere parte al ritiro estivo, ma domani il suo certificato scadrà ed è dunque fondamentale pianificare alla perfezione il suo futuro entro oggi così da evitare altri dissapori con i vecchi tifosi.