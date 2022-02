Il mercato del Milan è infinito: non solo Theo, rinnova anche Leao e Botman è prenotato Tre mosse di mercato in pochi giorni: il rinnovo di Theo, la proposta a Leao, la visita di Botman. Il Milan ha già programmato il proprio futuro.

A cura di Alessio Pediglieri

Mentre sul campo si continua a conquistare risultati più che positivi, dietro le scrivanie rossonere il lavoro è altrettanto incessante. Stefano Pioli ha il suo bel da fare tra infortuni, scelte tattiche, valutazioni tecniche e la gestione di una rosa da mantenere competitiva, Maldini e Massara sono altrettanto sotto pressione per tenere alta l'asticella del mercato. Negli ultimi mesi il Milan non ha sbagliato un colpo nelle trattative costruendo un gruppo ben amalgamato tra giovani leve, giocatori esperti e vecchie volpi, adesso serve continuare sulla rotta tracciata, in attesa di sbarcare e conquistare terra.

Così, la notizia del rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026 è stata accolta con un giubilo corale da parte dei tifosi rossoneri che hanno visto la firma dell'esterno francese come un ulteriore regalo dopo le caramelle scartate da Giroud nel derby di campionato e la conquista della semifinale per un altro derby, in Coppa Italia. Uno dei più forti laterali in circolazione si è promesso ai rossoneri evitando trattative al rialzo e lasciando sull'uscio altri pretendenti. Una ennesima dimostrazione della bontà del progetto tecnico che si sta costruendo.

Ambizione e progettualità sono i marchi della campagna di mercato del Milan e tutto questo ben si sposa anche nei confronti di un'altra pedina che da settimane viene ricoperta d'elogi per la crescita compiuta: Rafael Leao. L'attaccante portoghese è un altro punto di riferimento nello scacchiere di Pioli: se i vari Rebic, Ibrahimovic, Giroud, ruotano attorno all'asse d'attacco non così Leao perno su cui vertono le altre scelte. A volte positivo, altre volte eccessivo, altre ancora sprecone, il nazionale portoghese è in dirittura per firmare il rinnovo.

Dopo Theo, la firma di Leao diventa ulteriormente importante: in questa stagione ha trovato continuità di impiego e di rendimento segnando 9 gol e fornito 6 assist, in 26 partite. Proprio con Theo Hernandez compone una coppia pericolosa sulla fascia sinistra e nella propria politica oramai rodata, il Milan a Leao ha proposto un nuovo accordo, senza possibilità di rilancio: contratto fino al 2026 con uno stipendio che passerebbe dagli attuali 1,4 milioni di euro all'anno a circa 4 milioni a stagione. Difficile pensare che il portoghese non accetterà.

Sven Botman esulta con la maglia del Lille: la prossima stagione potrebbe vestire i colori rossoneri

Infine, in questi giorni si è posta anche la pietra miliare a ciò che dovrà accadere il prossimo giugno su un acquisto molto chiacchierato nelle settimane del mercato invernale e poi apparentemente sfumato: il difensore olandese del Lille, Sven Botman. Prima vicinissimo, poi lontano, infine quasi dimenticato, dopo le ultime dichiarazioni d'apertura totale alla corte rossonera, il giocatore è rientrato nei radar del Diavolo. Poche parole, tanti fatti: giovedì 10 febbraio i procuratori del ragazzo si sono presentati in sede Milan per definire l'accordo estivo. L'intesa c'è, Botman ha rinunciato ad una offerta da 40 milioni da parte del Newcastle. Nel suo futuro c'è altro: il Milan.