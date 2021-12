Lo strano caso del Newcastle: il club più ricco del pianeta non riesce a comprare Gabigol rifiuta l’offerta, il Benfica non vende Núñez: le difficoltà del ricco Newcastle sul mercato.

A cura di Vito Lamorte

Quando la nuova proprietà del Newcastle è sbarcata in Premier League, subito si è parlato della enorme possibilità di spendere e della capacità di acquisto del Fondo PIF. Fin dai primi giorni sono stati fatti nomi che avrebbero potuto rinforzare la rosa dei Magpies e quella che sembrava una lista dei desideri, soprattutto da parte dei tifosi, al momento potrebbe restare solo su carta.

Dopo il punto prezioso strappato al Manchester United la classifica della Premier League rimane allarmante, due punti di distacco dalla terzultima, e questa situazione non aiuta ad attirare calciatori di alto livello a St.James Park: a pochi giorni dall'inizio del mercato il Newcastle è alla ricerca di giocatori che possano permette alla squadra di Eddie Howe di tirarsi fuori dalle sabbie mobili degli ultimi posti per far partire il progetto della nuova proprietà.

L'ultimo a dire ‘no' al club inglese sarebbe stato Gabigol che, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, non sarebbe convinto della salvezza dei Magpies e non vorrebbe accettare il prestito con diritto di riscatto a fine anno per 17 milioni di sterline proposto al Flamengo. Le società avrebbero raggiunto un accordo ma l'ex Inter non è convinto di questa scelta.

Sia il club che il rappresentante del calciatore brasiliano, Pini Zahavi, hanno accolto con favore il contatto ma il Gabriel Barbosa non appare convinto di questa ipotesi: il numero 9 del Mengao avrebbe fatto sapere al club che, almeno per il momento, preferisce rimanere in Brasile e il motivo principale sarebbe che vede il Newcastle non in grado di attirare giocatori forti già da gennaio.

Il club bianconero ha messo gli occhi anche su Darwin Núñez del Benfica ma il club portoghese ha chiuso le porte alla partenza dell'attaccante uruguaiano, almeno per questo mercato di gennaio. Le Aguias avrebbero rifiutato un'offerta di 50 milioni di euro per la punta e al Newcastle avrebbero risposto che il calciatore può partire da giugno ma per una cifra che parte dai 60 milioni di euro. Non un euro di meno.

Con l'infortunio di Callum Wilson, ora il Newcastle ha urgente bisogno di trovare un altro attaccante sul mercato per cercare di colmare l'assenza del suo riferimento e, possibilmente, aumentare il suo potenziale offensivo. L'ipotesi retrocessione non viene nemmeno presa in considerazione ma, almeno per il momento, la sua stella a cui aggrapparsi non appare.

Secondo quanto riporta il The Telegraph, i Magpies avrebbero già bloccato alcuni calciatori e i nomi non sono venuti alla luce per evitare problemi nelle trattative: Kieran Trippier dell'Atletico Madrid sarebbe il primo acquisto mentre gli altri nomi nel mirino sono quelli di Lloyd Kelly del Bournemouth, Joe Rodon del Tottenham, Botman del Lille e un attaccante. La sessione di mercato invernale del Newcastle si preannuncia infuocata, sotto tutti i punti di vista.