Diletta Leotta diventa un caso in Inghilterra per le parole su Karius e Newcastle: "Intervista shock" I tabloid inglesi hanno sparato titoloni sulle parole di Diletta Leotta su Karius e il Newcastle, parlando di "intervista shock".

A cura di Paolo Fiorenza

Diletta Leotta spinge, Loris Karius ci sta lavorando con l'aiuto di Claudio Marchisio cui si è affidato: l'obiettivo di tutti è cercare di realizzare il trasferimento in Serie A del 30enne portiere tedesco attualmente al Newcastle, in modo da permettergli di avvicinarsi alla sua nuova famiglia, dove oltre alla compagna che sposerà in estate c'è anche la piccola Aria, la loro prima figlia nata lo scorso agosto. Tutto legittimo per una coppia che vuole vivere il loro amore da vicino e non a distanza, respirarsi e condividere il senso della vita. Ma il pressing della 32enne conduttrice siciliana, espresso in più di una dichiarazione, è diventato nelle ultime ore un caso in Inghilterra dove parlano di "intervista shock" con riferimento all'ultima rilasciata a Tuttosport.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno assieme dal 2022

I media d'Oltremanica peraltro fanno un po' di confusione e sparano a nove colonne una frase che non è contenuta in quest'ultima intervista ma in un'altra concessa dalla Leotta lo scorso anno al Corriere della Sera. Parole in cui Newcastle, la città che ospita oggi Karius senza che peraltro giochi (appena due presenze in due anni, spesso neanche convocato), viene dipinta come "scomodissima", parola che campeggia in tutti i titoli. Il motivo è che è "senza voli diretti per Milano, o via Parigi o via Amsterdam".

I titoloni dei tabloid inglesi su Diletta Leotta

"La fidanzata del giocatore del Newcastle gli dice di lasciare il club perché è troppo ‘scomodo' durante l'intervista shock", è uno dei titoloni dedicati alle dichiarazioni di Diletta Leotta. E ancora: "La conduttrice italiana fidanzata di Loris Karius gli dice di lasciare Newcastle molto scomoda", "Newcastle bollata come scomoda, la fidanzata del giocatore ordina il trasferimento a qualsiasi squadra in Italia". Si sa del resto che i tabloid inglesi brillano per la capacità di cogliere qualsiasi episodio o frase che possa fare scandalismo e questo è esattamente il caso, di fronte a parole che non sembrano particolarmente velenose da parte della futura sposa di Karius ma solo fattuali e dettate da un desiderio assolutamente comprensibile di vivere la quotidianità col proprio compagno e la loro figlia.

La conduttrice e il portiere del Newcastle con la piccola Aria lo scorso Natale: c'è voglia di stare assieme

"Loris ha delle persone al suo fianco che stanno lavorando per lui. Io spero che lui faccia la scelta migliore per la sua carriera – ha spiegato Diletta a Tuttosport – In quale squadra mi piacerebbe vederlo in Italia? Io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l'ideale per noi. Il Monza? Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Io sarei contenta se potesse venire a giocare in Serie A e stare vicino alla famiglia". Con buona pace di chi ha visto nelle parole della Leotta su Newcastle qualcosa di denigratorio.