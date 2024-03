Karius in Serie A, Diletta Leotta si fa scappare dove vorrebbe vederlo giocare: solo 5 squadre Loris Karius e Diletta Leotta si sposeranno a giugno. La giornalista spera che il portiere dalla prossima stagione giochi in Serie A e ha detto dove vorrebbe vederlo giocare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Loris Karius nella prossima stagione potrebbe giocare in Serie A. Il portiere tedesco vorrebbe sbarcare in Italia anche per stare al fianco della compagna (che diverrà tra qualche mese sua moglie) Diletta Leotta, che in un'intervista TV ha parlato delle possibili destinazioni di Karius. La giornalista spera di vederlo con la maglia e i guantoni di una squadra che "Gravita attorno al suo mondo" ha fatto il nome del Como, che sta lottando per la promozione, ma in realtà le ipotesi sono diverse.

Diletta Leotta e Loris Karius sono una delle coppie più note in assoluto. Lei da anni è un'apprezzata giornalista, lavora con DAZN, lui è un portiere che ha vissuto annate importanti e ha disputato (ahi lui in modo disastroso) la finale di Champions League del 2018 con il Liverpool. Da un paio d'anni è al Newcastle, con cui si è ben comportato quando è stato chiamato in causa, sia nella finale di Carabao Cup 2023 che contro l'Arsenal in campionato, recentemente.

Il contratto di Karius è in scadenza a giugno e il Newcastle non ha intenzione di rinnovarglielo. La Serie A lo stuzzica, pure per stare più vicino alla sua dolce metà e alla loro figlia. Diletta Leotta in un'intervista ha annunciato il matrimonio a giugno e a seguire potrebbe esserci il passaggio in Italia. Ora la giornalista nella simpatica chiacchierata con Alessandro Cattelan nel programma "Stasera c'è Cattelan" ha risposto a una domanda sul futuro di Karius: "Io spero sia vicino Milano perché è il mio centro di vita". Il conduttore la incalza: "Al massimo Monza?". Leotta sorride e aggiunge: "Bravo, più o meno, Como, possiamo arrivare a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia".

Monza e Como sono i nomi che risaltano perché sono venuti fuori. Ma parlando di Milano non si possono escludere a prescindere né il Milan né l'Inter, anche se sono coperte tra i pali. E guardando anche la distanza dal capoluogo meneghino non si può non citare l'Atalanta, considerato che tra Bergamo e Milano la distanza è di una cinquantina di chilometri.