Karius torna a giocare in Premier League dopo sei anni e subisce 4 gol dall'Arsenal in 51 minuti A causa dell'indisponibilità di due portieri, i pali del Newcastle sono stati difesi da Loris Karius. Il portiere tedesco dopo sei anni è tornato a giocare in Premier League, ma i bianconeri sono stati travolti dall'Arsenal.

A cura di Alessio Morra

Un anno fa, di questi tempi, Loris Karius tornava a giocare una partita ufficiale dopo una lunga assenza, scese in campo nella finale di Carabao Cup. All'Emirates dopo quasi sei anni il portiere tedesco è tornato a difendere i pali del Newcastle in una partita di Premier League. L'incontro è finito male per i bianconeri. Karius ha incassato quattro gol ma è stato uno dei migliori in campo.

Pope infortunato, Dubravka con un problema fisico. Eddie Howe ha promosso titolare Karius che è sceso in campo così in Arsenal-Newcastle, così ha posto fine a una serie di inattività lunghissima nel campionato inglese. Come ampiamente prevedibile la sua partita è stata ampiamente vivisezionata, il giudizio è ampiamente positivo, nonostante abbia incassato la bellezza di quattro reti, ma la sua difesa non è stata affatto imperforabile e in due occasioni i Gunners segnano grazie a errori enormi del Newcastle.

I Gunners trovano l'1-0 al 18′ quando Karius è assolutamente incolpevole su un doppio errore dei suoi compagni che si fanno gol da soli, l'ultimo a toccare è l'olandese Botman. Poco dopo arriva il gol del raddoppio di Havertz, è il 25′. Il doppio vantaggio dà grande serenità ai londinesi, che quando hanno spazi giocano sul velluto e concedono poco e nulla a tutti. Nel finale del primo tempo Karius è assoluto protagonista con un paio di interventi salva-risultato.

Nella ripresa comunque c'è il tris, che realizza Saka, sempre puntualissimo. Poco dopo si serve il poker all'Emirates, dove c'è una serie di batti e ribatti in area di rigore, Karius non è incisivo, ma la difesa di Howe è imbarazzante, Kwior, ex Spezia, non si fa pregare, è 4-0. In cinquantuno minuti il portiere tedesco ha incassato quattro gol e in quel lasso di tempo è stato pure uno dei migliori in campo in assoluto.

Il Newcastle all'84' con Willock rende meno pesante il passivo, è 4-1 il risultato finale. Karius torna negli spogliatoi con mestizia. Ma le ultime due partite che ha giocato (nell'arco di un anno) sono state molto bene e chissà se sarà confermato tra i pali nel prossimo turno.