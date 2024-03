La nuova vita sportiva di Claudio Marchisio: si dedicherà alla crescita dei giovani talenti Marchisio ha presentato “Circum”, la sua prima agenzia sportiva: nella sua scuderia sono presenti tanti giovani talenti ma anche Loris Karius, portiere nel Newcastle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Claudio Marchisio ha aperto al sua seconda parentesi nel mondo del calcio: dopo una carriera da giocatore lunga e vincente, legata quasi tutta ai colori della Juventus, l'ex centrocampista ha deciso di cominciare una nuova avventura in una veste inedita. Ieri a Torino ha presentato "Circum", la sua prima agenzia sportiva con la quale ha intenzione di raccogliere i giovani promettenti del calcio italiano per regalargli un trampolino di lancio.

È la seconda vita sportiva dell'ex giocatore che si è ritirato dal professionismo nel 2019: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è dedicato all'organizzazione di eventi, curando la comunicazione di diversi campioni sportivi, prima di ritagliarsi un posto in televisione come opinionista sportivo. Per Marchiso adesso comincerà un nuovo percorso in cui sarà affiancato da Alessandro Tocci, suo storico manager e agente sportivo con abilitazione FIGC e CONI.

La sua è stata una strada da sempre tracciata, dato che a differenza di tanti colleghi non ha mai sognato di intraprendere la carriera da allenatore o da dirigente: "Quando giocavo, alcuni miei compagni mi dicevano che in futuro, andando sui campi una volta ritiratomi, mi sarebbe venuta voglia di allenare. Io invece mi sono accorto di avere un’attenzione e una dedizione particolare per la crescita dei singoli. Mi piace commentare con loro le partite, essere un mentore per i più giovani e dare loro consigli. Una figura presente durante la varie tappe del loro percorso professionale".

Per questo, scartata la strada che porta alla panchina, la sua vocazione era quella di coltivare talenti e da oggi con la sua nuova agenzia sportiva potrà accrescere la sua scuderia, già ricca di giovanissimi che militano nel campionato Primavera. Ma accanto alle nuove leve c'è spazio anche per giocatori più esperti: Marchisio infatti gestisce il mandato sul territorio italiano di Lors Karius, portiere del Newcastle che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista in Italia molto presto.