Tennista di 16 anni impazzisce a fine match: lancia la racchetta, spara palline, spaventa l'arbitro Un giovane talento americano ha letteralmente perso la testa dopo una sconfitta durante un challenger a Nairobi.

A cura di Marco Beltrami

Altro che Wimbledon e la sua sacralità. Increscioso quanto accaduto proprio in questi giorni del torneo inglese, durante un evento a Nairobi, in Kenya. Un giovane tennista ha letteralmente perso la testa lasciandosi andare ad una reazione violenta che potrebbe costargli una squalifica o una pesante multa.

Tennista 16enne finge il ritiro a Nairobi, poi il gestaccio

Il tennista in questione è l'americano Eaden Zack di 16 anni. Un video registrato da un tifoso presente sulle tribune di questo torneo del circuito ITF, ovvero il livello più basso del tennis maschile professionistico (dove spesso giocano i giocatori più giovani), mostra lo sfogo clamoroso di questo giocatore iniziato con un brutto e antisportivo gesto nei confronti del suo avversario.

Lo statunitense infatti ha finto di ritirarsi e una volta arrivato a rete per la stretta di mano, l'ha tirata indietro lasciando basito il giocatore dall'altra parte del campo che, dopo qualche secondo e uno sguardo perplesso all'arbitro, ha ripreso il suo posto.

Raptus del giovane talento a Nairobi

Non contento poi Zack si è lasciato ulteriormente andare, protestando ferocemente in occasione di una chiamata non condivisa dell'arbitro. la frustrazione ha giocato un brutto scherzo al giocatore che ha iniziato a tirare pallinate con violenza prima fuori dall'impianto e poi sul tabellone. Poi il giocatore è passato alla racchetta, volata via pericolosamente anche a ridosso della zona occupata dall'avversario e da alcuni tifosi.

Prima di lasciare il campo a fine match, l'ultima parte della sua folle uscita di scena. Inizialmente ha tentato di spaventare il giudice di sedia, con un salto e un finto confronto faccia a faccia. Poi è uscito imprecando e prendendo a calci una bottiglietta d'acqua. Davvero delle scene pessime da parte di questo ragazzo che ha tanta strada da fare per trovare la serenità perduta.