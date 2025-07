video suggerito

Incredibile infortunio di Ella Seidel a Wimbledon: c'è un fosso in campo, si ritira La 20enne tennista tedesca Ella Seidel è stata costretta al ritiro nel corso del match di primo turno a Wimbledon contro la spagnola Bouzas Maneiro per un infortunio assurdo: ha messo il piede in un buco non coperto in campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Ella Seidel a Wimbledon ha preso un fosso, non in senso figurato ma inteso proprio come buco nel terreno. Una vicenda surreale che ha prodotto un infortunio incredibile, tale da costringere la 20enne tedesca a ritirarsi nel match di primo turno contro la spagnola Bouzas Maneiro.

Ella Seidel si gira la caviglia in un buco in campo: deve ritirarsi a Wimbledon

La 22enne tennista iberica si era aggiudicata il primo set 6-3, poi nel secondo era avanti 3-2 senza break quando è successo il fattaccio: la Seidel, attualmente numero 109 al mondo (suo best ranking), ha inseguito un pallonetto che l'aveva scavalcata, riuscendo a rimetterlo in gioco dopo essere indietreggiata fino a fondo campo. Nel girarsi, ha messo il piede destro in una buca che non era completamente coperta dal telone: la caviglia ci è rimasta incastrata e si è girata in maniera innaturale.

L’assurdo infortunio di Ella Seidel a Wimbledon: il piede destro finisce in un fosso

La Seidel subito si è accasciata dolorante sull'erba, ricevendo assistenza medica. La distorsione tuttavia è stata così severa da non permettere alla tedesca di riprendere a giocare. Dopo un lungo periodo di cure, Ella alla fine non ha avuto altra scelta che ritirarsi, dovendo dunque rinunciare ai 39mila euro di differenza tra il premio che spetta a chi approda al secondo turno e chi viene eliminato al primo.

I 77mila euro portati a casa per il solo fatto di essere entrata nel tabellone principale di Wimbledon dopo aver superato le qualificazioni sono comunque una bella cifra per una giocatrice che finora in carriera ha guadagnato poco più di 400mila euro. Ella Seidel, nata il 14 febbraio 2005 ad Amburgo, non ha ancora vinto titoli WTA ma è considerata una giovane promessa del tennis tedesco.

I tifosi sui social: faccia causa agli organizzatori di Wimbledon

Lo stop per infortunio a Wimbledon è una brutta botta, che sui social è stata commentata dai tifosi in maniera molto dura nei confronti degli organizzatori del torneo londinese. Secondo molti, la Seidel dovrebbe fare causa a Wimbledon, visto che l'All England Club avrebbe dovuto fare di più per coprire il fossato a fondo campo e impedire che l'incidente si verificasse.