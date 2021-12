Cavani salva il Manchester United, ma la zona Champions si allontana Il Newcastle disputa un match favoloso, crea tanto, ma non riesce a ottenere i tre punti contro il Manchester United, che trova il pari con un gol di Cavani.

A cura di Alessio Morra

Spettacolo puro a St.James's Park dove il Manchester United trova solo un pareggio con il Newcastle. Ma è un punto d'oro. Perché i bianconeri meritavano di vincere e solo le parate di De Gea e un gol di Cavani evitano il ko a Rangnick, che allunga la sua serie utile, ma si allontana dalla zona Champions.

La squadra di Eddie Howe è nei bassi fondi della Premier, ma trascinata dai tifosi e soprattutto con un tanta corsa e un'ottima organizzazione mette alle corde il Manchester United sin dall'inizio. Al 15′ il francese Saint-Maximin con un tiro a giro favoloso supera De Gea. I bianconeri hanno un paio di volte la chance di raddoppiare nel primo tempo, ma davanti si trovano uno straordinario De Gea, che al 37′ viene battuto da Callum Wilson, che però è in netta posizione irregolare.

Il secondo tempo è davvero splendido. Il Newcastle dà più del massimo nonostante perda per infortunio prima Wilson e poi Saint-Maximin. Rangnick manda in campo a inizio ripresa Sancho e Cavani ed è proprio il ‘Matador' a trovare il gol del pari al 70′. L'ex di Napoli e Psg calcia di prima intenzione, ma il pallone viene respinto molto male da un difensore, Cavani calcia ancora, lo fa in modo sporco e supera Dubravka. L'inerzia sembra passare tutta verso i Red Devils, ma non è così. Perché il Newcastle continua ad attaccare e nel finale va vicinissimo due volte al gol che vale i tre punti. Murphy con un tiro angolatissimo centra il palo, poi De Gea si supera su una conclusione di Almiron. Finisce 1-1. Il Newcastle resta al penultimo posto, lo United sale a quota 28, è sempre settimo ed è lontano dalla zona Champions. Continua l'inseguimento a Tottenham e Arsenal dei Red Devils, che devono però cercare di vincere sempre per ridurre il gap.