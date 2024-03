video suggerito

Tonali rischia una nuova squalifica per scommesse, la speranza del Newcastle: quando può tornare in campo Sandro Tonali rischia una nuova squalifica per il caso scommesse, il Newcastle ha una speranza: quando può tornare in campo l’ex centrocampista del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Sandro Tonali è stato accusato di aver violato per 50 volte le regole della FA sulle scommesse e rischia una nuova squalifica. Una brutta notizia per l'ex calciatore del Milan, attualmente al Newcastle United, che è già fermo per la squalifica di 10 mesi patteggiata con la FIGC, estesa a livello internazionale dalla FIFA, per aver scommesso sul calcio quando vestiva la maglia rossonera e quella del Brescia.

La Federcalcio inglese ha ufficializzato in una nota che il centrocampista italiano dovrà rendere conto di giocate su partite di calcio nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023: ora Tonali ha tempo fino al 5 aprile per provare la sua innocenza e per difendersi dalle nuove accuse.

Tonali rischia una nuova squalifica: quando può tornare in campo

C'è stata una risonanza enorme per questa notizia, dall'Inghilterra all'Italia, e si è parlato subito dell'eventualità do un altra squalifica per Sandro Tonali. Secondo quanto riportano i tabloid The Sun e Daily Mirror, il Newcastle United può avere una speranza di riabbracciare il centrocampista italiano nei tempi già previsti senza aggiungere altri periodi di inattività.

Durante la prima indagine, quella dello scorso autunno che ha portato alla sanzione di 18 mesi, Tonali aveva fornito anche alla Football Association il materiale consegnato per l'indagine italiana e dunque i Magpies si attendono, e sperano, che un'eventuale ulteriore squalifica sia sovrapponibile a quella che l'ex calciatore Milan ha già ricevuto in Italia.

Nel caso dovesse essere così, Tonali sconterebbe la squalifica della FA in parallelo con la prima e potrebbe rientrare in campo ai primi di settembre come previsto.

Cosa ha fatto Sandro Tonali nel periodo della squalifica

Sandro Tonali ha lavorato con lo psicologo del Newcastle, il dottor Ian Mitchell, mentre uno psichiatra a Roma ha affermato che si stava prendendo cura dell'ex calciatore del Milan dopo che l'agente aveva parlato in maniera chiara di ‘dipendenza da gioco d'azzardo'.

Un mese fa il Newcastle ha pubblicato un video che mostrava il suo ritorno agli allenamenti con la squadra ma non può giocare amichevoli, se non a porte chiuse, e ora spera che questa concessione venga mantenuta anche dopo le ultime novità.