Tonali torna ad allenarsi col Newcastle: cosa ha fatto in questi primi mesi di squalifica l'ex Milan Tonali è tornato ad allenarsi con i compagni al Newcastle: molto bello l'abbraccio che Bruno Guimarães riserva al calciatore italiano poco prima dell'inizio della seduta. Cosa ha fatto l'ex Milan in questi mesi?

A cura di Vito Lamorte

Sandro Tonali è tornato ad allenarsi con i compagni al Newcastle. Il centrocampista ex Milan si è rivisto al Newcastle United Training Centre, più comunemente noto come "Darsley Park", e il club inglese ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui è stato immortalato un abbraccio molto bello che Bruno Guimarães riserva al calciatore italiano poco prima dell'inizio della seduta.

Ricordiamo che Tonali è squalificato per le scommesse e dovrà resterà lontano dai campi per 10 mesi, perdendo tutta la stagione attuale tra Premier League e dicendo addio anche alla possibilità di andare agli Europei con la Nazionale italiana.

Sandro Tonali ha lavorato dietro le quinte per tenersi in forma nonostante non sarà a disposizione del Newcastle fino alla fine di agosto dopo aver ammesso di aver scommesso illegalmente sulle partite di Brescia e Milan durante la permanenza nei due club.

Mentre la FA sta ancora indagando se Tonali ha scommesso dopo essere stato acquistato dal Newcastle nel luglio 2023, il 23enne sta lavorando sulla sua forma fisica e superare le sue difficoltà personali.

The Athletic riferisce che Tonali ha lavorato con lo psicologo del Newcastle, il dottor Ian Mitchell, mentre uno psichiatra a Roma ha detto che si stava prendendo cura dell'ex calciatore del Milan dopo che l'agente aveva parlato in maniera chiara di ‘dipendenza da gioco d'azzardo'.

Il centrocampista azzurro ha lavorato a parte sulla forza e sulla sua velocità, nella speranza che ciò renda più facile il suo ritorno in prima squadra appena sarà possibile: la squalifica di Tonali durerà fino al 27 agosto ma in un'intervista con beIN SPORTS l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha detto che "è un giocatore normale, a parte il fatto che non possiamo convocarlo per sabato".

A Tonali sarà vietato partecipare alle amichevoli pubbliche della pre-season che disputeranno i Magpies, anche se le partite a porte chiuse sono delle opzioni possibili prima della scadenza della squalifica. Nel frattempo il calciatore nato a Lodi ha utilizzato questo tempo per imparare l'inglese e all'interno del club sperano che i 10 mesi di squalifica gli abbiano dato il tempo di sistemarsi al meglio in Inghilterra per poter avere un impatto positivo al suo rientro in campo.