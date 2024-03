Tonali accusato in Inghilterra di aver violato le regole sulle scommesse: “Lo ha fatto 50 volte” Sandro Tonali messo sotto accusa dalla Federcalcio inglese per aver violato il divieto di scommesse sul calcio per 50 volte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nuovi problemi per Sandro Tonali, già fermo da tempo a causa della squalifica di 10 mesi patteggiata con la FIGC – ed estesa a livello internazionale dalla FIFA – per aver scommesso sul calcio: la Federcalcio inglese ha ufficializzato in una nota che il centrocampista attualmente in forza al Newcastle è accusato di aver violato per 50 volte le regole della FA sulle scommesse, piazzando giocate su partite di calcio in un periodo compreso tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Adesso l'ex Milan ha tempo fino al 5 aprile per difendersi.

"Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA – si legge nel comunicato – Si presume che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere".

Il club inglese dal canto suo ha confermato di essere a conoscenza della nuova indagine sul 23enne calciatore lombardo, acquistato per oltre 60 milioni da Milan la scorsa estate e del quale deve fare a meno per l'intera stagione attuale (delle cinque per cui lo ha messo sotto contratto) a causa della squalifica ricevuta in Italia: "Il Newcastle United riconosce un'accusa di cattiva condotta ricevuta da Sandro Tonali in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Sandro continua a rispettare pienamente le indagini pertinenti e conserva il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento".

(in aggiornamento)