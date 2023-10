Tonali scommetteva già sulle partite del Brescia: la ludopatia attestata da un certificato medico Oggi i legali di Sandro Tonali incontreranno il procuratore federale per cercare di patteggiare una squalifica inferiore ai 12 mesi. La ludopatia del calciatore è di vecchia data, ha scommesso anche sulle partite del Brescia.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo essere stato accolto dal caldo abbraccio del pubblico del St. James Park sabato scorso in occasione del match vinto dal Newcastle sul Crystal Palace, con cori e striscioni a lui dedicati, Sandro Tonali oggi inizierà a giocare – tramite i suoi avvocati – una partita ben più importante, quella del patteggiamento con la Procura federale per cercare di trovare l'accordo sulla squalifica che lo attende per aver violato l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sandro Tonali in panchina all’inizio di Newcastle–Crystal Palace: è entrato nel secondo tempo

Tonali, esattamente come Fagioli, ha ammesso di aver scommesso su partite del proprio sport, ovvero il calcio, attività vietata a prescindere se lo abbia fatto su siti legali o meno (il calciatore è parallelamente indagato dalla Procura di Torino per aver piazzato giocate tramite piattaforme non autorizzate). La differenza rispetto al giocatore della Juve, che nega di aver scommesso sulla propria squadra, è che Tonali ha confessato di aver fatto puntate anche sul Milan e non solo. La sua passione sfrenata per il gioco non è cosa recente, visto che ha dichiarato di aver scommesso anche sul Brescia, squadra in cui è cresciuto e che ha lasciato nel 2020 per approdare in rossonero.

In entrambi i casi, il 23enne centrocampista lodigiano ha giurato di aver giocato sulle sue squadre sempre a vincere, non adoperandosi dunque in alcun modo per alterare il risultato delle gare. Nessun illecito sportivo dunque (art.30), ma solo la violazione del divieto di scommettere sul calcio. E tuttavia questo comportamento, diverso da quello tenuto da Fagioli, lo porterà ad una squalifica superiore ai 7 mesi patteggiati dallo juventino.

Tonali in maglia Brescia: il centrocampista ha scommesso anche sulle partite delle Rondinelle

Oggi i due legali che assistono Tonali dal punto di vista sportivo si recheranno in Procura federale per cercare di trovare in tempi rapidi un accordo con Chiné sulla durata della squalifica: l'intesa potrebbe essere trovata sui 12 mesi, anche se l'entourage del calciatore spera di riuscire a spuntare uno stop di 10 mesi, anticipa la Gazzetta dello Sport.

La decisione arriverà comunque in tempi brevi, forse già prima del match di Champions che mercoledì vedrà il Newcastle opposto al Borussia Dortmund. Il ragazzo del resto ha fatto tutto quello che doveva fare per imboccare il percorso del patteggiamento: ha collaborato fattivamente con la Procura e deciso di seguire anche lui un percorso di rinascita personale per curare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo. Una ludopatia attestata dal certificato medico con cui il ragazzo si è presentato a Chiné nell'interrogatorio dello scorso 15 ottobre.