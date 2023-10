Gli avvocati di Tonali a Roma per il patteggiamento: la squalifica arriverà in tempi brevi Domani i legali di Tonali discuteranno delle modalità di patteggiamento. Con la Champions che incombe per la squalifica sembra solo una questione di ore.

A cura di Ada Cotugno

Domani potrebbe già essere il momento della verità per Sandro Tonali: dopo il lungo interrogatorio di una settimana fa il centrocampista aspetta di ricevere notizie certe sulla sua squalifica che rischia di essere più lunga di quella inflitta a Fagioli.

Domani i legali del centrocampista arriveranno a Roma per discutere del patteggiamento, un procedimento già visto negli ultimi giorni e che servirà a ridurre sensibilmente la durata della squalifica. Il verdetto potrebbe arrivare in tempi brevissimi, proprio come successo per il suo collega juventino che ha scelto di patteggiare prima di essere deferito dalla Procura federale.

Ieri Tonali è tornato in campo con il Newcastle per la prima volta dopo il coinvolgimento nel caso scommesse ed è stato abbracciato da tutto il suo pubblico. L'allenatore gli ha concesso qualche minuto nel secondo tempo e poi il giro di campo dopo il triplice fischio: i tifosi gli hanno mostrato vicinanza con uno striscione e un mare di applausi in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dei Magpies per moltissimo tempo.

La settimana prossima potrebbe essere decisiva per conoscere l'entità della sanzione che potrebbe arrivare presto, anche perché mercoledì il Newcastle tornerà in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund e un allungamento dei tempi potrebbe creare qualche tensione. La squalifica ovviamente non sarà valida soltanto in Serie A ma anche in ambito FIFA e UEFA come ormai è prassi.

Dunque anche in questo caso, come già successo con Fagioli, ci si aspetta una risposta in tempi rapidi. I legali di Tonali discuteranno del patteggiamento e prima di scoprire la durata della sospensione servirà il via libera del procuratore generale dello Sport presso il Coni e del presidente federale, passaggi che comunque non dovrebbero allungare di molto i tempi.