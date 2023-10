Tonali triste e sotto shock per il caso scommesse: “Sta giocando la sua partita contro la ludopatia” Sandro Tonali ha appena raggiunto la Procura di Torino. Il centrocampista del Newcastle riferirà sul caso scommesse. Nel frattempo il suo agente Riso conferma l’inizio di un percorso di recupero: “Sta giocando la partita contro la ludopatia”.

Sandro Tonali è al centro del caos scommesse durante il ritiro con la Nazionale italiana del Ct Luciano Spalletti per gli impegni degli azzurri contro Malta e Inghilterra validi per le qualificazioni agli Europei 2024. Il centrocampista del Newcastle è finito nel mirino della Procura di Torino che già aveva iscritto nel registro degli indagati Nicolò Fagioli della Juventus, con l'accusa di scommettere su piattaforme illegali. L'aggravante legata al fatto che si tratti di giocatori professionisti per cui vige il divieto di scommettere sul calcio, mette in una situazione molto critica i diretti interessati. Dai tablet, pc e smartphone sequestrati all'ex Milan, così come a Zaniolo finito anche lui al centro della vicenda, si capirà di più.

Si prospetta una pena pesantissima che però potrebbe essere alleggerita dal fatto che Tonali, al pari di Fagioli, pare pronto ad autodenunciarsi. Ma non è tutto, Tonali inizierà anche un percorso di recupero con il supporto di uno specialista per affrontare una terapia che lo tiri fuori dalla ludopatia. Chi gli sta vicino dunque insiste che non ci sia dola ma sono un errore di gioventù legato a un disagio interiore. Pensiero espresso chiaramente dal suo agente, Giuseppe Riso, intervistato nel corso di un evento all'ambasciata italiana a Londra: "Sandro sta giocando una partita importante contro la ludopatia: vincerà anche questa". Stessa linea anche per Fagioli. Il suo agente a Repubblica ha infatti sottolineato: "Nicolò è ludopatico".

L'ex milanista sarebbe dunque pronto a iniziare questo percorso e mettersi a disposizione degli organi competenti che stanno indagando sulla vicenda. Riso sottolinea però quanto sia difficile in questo momento per Tonali accettare la situazione scoppiata in modo violento sul calcio italiano: "Lui è sotto shock, è scosso e triste – spiega sottolineando però come sia grato al presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha detto di essere pronto a supportare i ragazzi vittime della ludopatia – L’esperienza di Sandro salverà la vita di altri ragazzi. Grazie al presidente Gravina per quello che ha detto, e al Newcastle che è molto vicino a Sandro".

Riso fa luce su quanto sta avvenendo in questo momento nella vita del giocatore, profondamente sconvolto da ciò che in un attimo gli è piombato addosso: "Sandro non è mai banale e complimenti al Newcastle che è sempre stato al fianco del giocatore". L'agente ha infatti rivelato le prossime tappe e soprattutto cosa farà Tonali in questo momento nel club inglese e soprattutto come agirà il Newcastle dopo quanto accaduto: "Sandro si allena, e sabato potrebbe anche giocare (contro il Crystal Palace ndr) – spiega – Ha capito che deve affrontare questo problema in maniera determinata. Il club in questo momento è assolutamente al suo fianco". Nel frattempo proprio in questi minuti Tonali ha raggiunto la Procura di Torino per un'audizione prevista con la pm Manuela Pedrotta. Il centrocampista vuole collaborare con gli inquirenti per poi arrivare a un patteggiamento, proprio come accaduto con Fagioli.