Perché le date delle scommesse di Tonali possono evitargli una squalifica ancora peggiore Il comunicato ufficiale della Federcalcio inglese in cui si accusa Sandro Tonali di aver violato per "50 volte" le norme scommettendo su eventi calcistici riporta anche due date precise: il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Una finestra temporale che potrebbe preservare il centrocampista da ulteriori squalifiche.

La Federcalcio inglese ha emesso un comunicato riguardante le "50 scommesse" che Sandro Tonali ha effettuato e che costituiscono di fatto un atto di accusa nella indagine inglese sulla scia della squalifica per il centrocampista italiano, estesa a livello internazionale. Ciò che risalta all'occhio è anche la finestra temporale indicata dalla FA in cui si afferma che tali giocate siano state effettuate "tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023". Due date particolari ma che potrebbero evitare di fatto nuove sanzioni a Tonali che non ha mai più scommesso una volta saputo di essere sotto indagine.

Le due date, dunque, sono finite subito sotto la lente di ingrandimento perché rappresentano un lasso temporale preciso e molto particolare in cui Sandro Tonali avrebbe commesso il reato di scommesse sportive su eventi calcistici, per cui è accusato. Entrando nello specifico, infatti, sia il 12 agosto 2023 sia il 12 ottobre 2023 rappresentano un vero e proprio spartiacque nella vita personale e professionale del centrocampista oggi al Newcastle. Ma che potrebbero essere anche un elemento fondamentale perché non vi siano ulteriori sanzioni nei suoi confronti.

La data del 12 agosto 2023: l'esordio in Premier League

Che cosa rappresenta il 12 agosto 2023? Una data particolare, perché coincide con l'inizio della Premier League 2023/24, iniziata appunto sabato 12 agosto 2023. Tonali si era trasferito in Inghilterra a partire dall’inizio di luglio dal Milan al Newcastle, con cui debutta nel massimo campionato inglese proprio in quel giorno. I magpies vinceranno davanti al proprio pubblico 5-1 contro l'Aston Villa e Tonali segnerà il primo gol della "manita", giocando tutti i 90 minuti della partita.

Il 12 ottobre 2023, giorno del blitz a Coverciano

La seconda data il 12 ottobre 2023 perché è particolarmente significativa? Questa data è forse ancor più importante perché coincide con le prime indiscrezioni legate al coinvolgimento di diversi giocatori italiani in un nuovo caso scommesse e soprattutto con l'arrivo a Coverciano, dove Tonali si ritrovava in ritiro con la Nazionale, da parte delle Forze dell'Ordine per interrogarlo, insieme allo juventino Fagioli. Ritiro lasciato in seguito alla notifica degli atti di indagine da parte delle forze dell’ordine, proprio il 12 ottobre.

Perché le due date potrebbero salvare Tonali da ulteriori sanzioni

La finestra temporale inserita nel comunicato ufficiale diramato dalla Football Association lascia chiaramente intendere che Tonali non solo scommetteva durante la sua presenza in campo con il Newcastle in Premier League ma anche, e soprattutto, avrebbe scommesso dal ritiro della Nazionale a Coverciano nella giornata del 12 ottobre. Un elemento che conferma ancora una volta come la pratica del gioco fosse fortemente radicata nella vita del calciatore.

Ma questo elemento può tornare a favore del giocatore perché rivela anche un altro elemento, fondamentale per evitare ulteriori sanzioni: la data del 12 ottobre è l'ultima in cui si registrano le scommesse e dunque, si evidenzia implicitamente che Sandro Tonali non abbia mai giocato sotto indagine.

Elemento che dovrebbe preservarlo da un prolungamento della sua squalifica e le sanzioni della FA per le "50 violazioni" dovrebbero ricadere nello stesso periodo del suo attuale stop col calcio giocato.

La squalifica inflitta a Tonali per le scommesse illecite

A margine delle indagini della FIGC e al successivo patteggiamento da parte del giocatore, la sanzione della giustizia sportiva italiana fu di complessivi 18 mesi (fino all'agosto 2024), suddivisi tra loro. 10 mesi di squalifica e i restanti 8 di prescrizioni alternative che prevedono un programma di recupero consistente nell'adesione a un piano terapeutico per curare la ludopatia e nella disponibilità a 16 incontri "in presenza" organizzati dalla FIGC, "presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo" riportava la nota federale, "e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC".