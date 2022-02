Theo Hernandez rinnova il contratto con il Milan fino al 2026: tutte le cifre dell’accordo Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026. Tutte le cifre dell’accordo tra il calciatore francese e i rossoneri.

A cura di Vito Lamorte

La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026. Nella giornata di ieri l'agente del calciatore francese, Manuel García Quilón, era a Casa Milan e sono stati definiti gli ultimi dettagli per l'accordo definitivo con l'ex giocatore di Real Sociedad e Real Madrid. In base a quanto è trapelato nei giorni scorsi, l’ingaggio del calciatore francese passerà da 1,5 milioni di euro a 4 milioni di euro più bonus (5,24 milioni di euro lordi tenendo conto degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita).

Theo Hernandez è arrivato in rossonero nell'estate del 2019 per 21,5 milioni di euro dal Real ed è diventato un pilastro della squadra meneghina: a volerlo fu Paolo Maldini, che si occupò personalmente della trattativa e riuscì a convincerlo a trasferirsi in Italia. Il suo bilancio con ma maglia del Diavolo è di 19 gol in 108 presenze. Importantissimo il suo apporto alla fase offensiva rossonera, che gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione con la nazionale francese.

Quello del francese è l'ultimo dei rinnovi che il Milan sta portando avanti da qualche settimana; prima di Theo Hernandez hanno già sottoscritto i rispettivi nuovi accordi Stefano Pioli (2023), Simon Kjaer (2024), Davide Calabria (2025), Alexis Saelemaekers (2026) e Matteo Gabbia (2026).

Il comunicato del Milan

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club rossonero.