Felipe Anderson annuncia l’addio alla Lazio su Instagram ma non andrà alla Juventus: tornerà in Brasile Con una storia su Instagram Felipe Anderson ha annunciato di non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio e pertanto al termine della stagione lascerà il club biancoceleste a parametro zero. Non andrà però alla Juventus: il 31enne è già stato ufficializzato dal Palmeiras. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo Luis Alberto, un altro big ufficializza l'addio alla Lazio al termine di questa stagione. Con una nota pubblicata sul proprio profilo Instagram il brasiliano Felipe Anderson, nel giorno del suo 31° compleanno, ha infatti annunciato di non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza il prossimo 30 giugno) con la Lazio.

"Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un'altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!" si legge infatti nel comunicato diramato dal 31enne esterno attacco che dal prossimo 1° luglio si potrà unire ad un nuovo club a parametro zero.

Su di lui c'era forte l'interesse della Juventus, ma nelle ultime ore anche due club brasiliani, tra cui il Palmeiras, hanno presentato un'offerta all'entourage del calciatore per provare a convincerlo ad un ritorno in Brasile dopo 11 anni passati in Europa di cui 8, in due diverse esperienze (in mezzo West Ham in Inghilterra e Porto in Portogallo) in maglia biancoceleste. Furono proprio i capitolini infatti a prelevarlo dal Santos nel 2013 e farlo approdare in Serie A. Ora non è ancora certa la prossima destinazione ma ciò che è certo invece è che, dopo quasi 250 partite e 45 gol fatti, la storia di Felipe Anderson con la Lazio si avvia alla conclusione con i titoli di coda che che saranno scritti dunque il prossimo 26 maggio, giorno in cui in occasione dell'ultima giornata della Serie A 2023-2024 (che vede i capitolini impegnati all'Olimpico contro il Sassuolo) avrà l'occasione di giocare il suo ultimo match con quella maglia indossata per bene 8 anni.

Il calciatore poi tornerà proprio in Brasile dato che ha deciso di rifiutare l'offerta della Juventus ed accettare quella del Palmeiras che alcuni minuti dopo il comunicato con cui annunciava il suo addio alla Lazio ha comunicato di aver firmato un pre-contratto con l'esterno brasiliano: "Il Palmeiras ha concordato questo lunedì (15 aprile) di ingaggiare il trequartista Felipe Anderson. Il versatile giocatore, che oggi compie 31 anni, ha firmato un pre-contratto con Verdão e rinforzerà la squadra da luglio, dopo l'apertura del mercato internazionale: il suo contratto con Alviverde inizierà il 1 luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027" si legge infatti nella nota diramata dal club verdeoro.

Prima di scrivere la parola fine però potrà ancora conquistare un trofeo dato che la sua Lazio è ancora in corsa per la vittoria della Coppa Italia: per farlo però dovrà ribaltare il 2-0 rimediato nella partita d'andata della semifinale in casa proprio di quella Juventus che poteva essere la sua prossima squadra prima che il Palmeiras lo convincesse a tornare in Brasile.