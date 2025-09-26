Il Liverpool ha versato l’intero stipendio di Diogo Jota alla sua famiglia: ha onorato la promessa

Il Liverpool non ha mai lasciato sola la famiglia di Diogo Jota dopo la morte del calciatore, avvenuta lo scorso 3 luglio in un incidente stradale: "You'll never walk alone" è diventato un motto di vita per tutta la società che a quasi tre mesi dalla scomparsa del portoghese ha onorato la promessa fatta alla moglie Rute Cardoso e ai suoi tre figli piccoli. I Reds hanno pagato alla famiglia l'intero stipendio, come confermato da Arne Slot che si è commosso ricordando la perdita che ha sconvolto tutta la comunità.

In un'intervista rilasciata a TNT Sports l'allenatore ha confermato che il club ha già provveduto a consegnare i soldi alla moglie, mantenendo la parola data fin dal primo istante. È l'ultima commemorazione di una lunga serie di gesti simbolici e di grande affetto, come quello di ritirare il numero 20 in suo onore mantenendo però il posto in spogliatoio con la sua foto per sentirlo accanto in ogni partita.

Diogo Jota col trofeo della Premier League vinta col Liverpool lo scorso maggio

Il Liverpool ha rispettato il contratto di Jota

Era stata la prima promessa fatta al momento della morte ed è stata rispettata con enorme commozione. La famiglia di Diogo Jota ha ricevuto tutti gli stipendi compresi nel contratto che il giocatore aveva firmato con il Liverpool: aveva firmato un accordo fino a giugno 2027 per circa 5 milioni di euro a stagione e i Reds hanno consegnato nelle mani di Rute circa 15.5 milioni di euro versandogli l'intera somma stipulata per consentire ai bambini di studiare e di vivere in tranquillità anche dopo la tragica scomparsa del padre.

Lo ha confermato Slot che si è lasciato andare a un grande momento di commozione: "Hanno pagato a sua moglie e ai suoi figli tutti i soldi previsti dal contratto. Forse la gente pensa che sia normale, ma nel calcio non è così". All'interno della squadra nessuno ha superato questo momento traumatico e il dolore li accompagna ogni giorno: "È incredibile quello che hanno fatto i nostri tifosi. E anche i nostri giocatori, il modo in cui si sono comportati a margine del funerale. Il modo in cui i tifosi si sono comportati dopo questa tragedia e quanti fiori sono stati deposti al memoriale, mi commuoverebbe solo a pensarci".