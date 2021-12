Icardi logorato da Wanda: “Un’instabilità, una paura… lei non lo tocca nemmeno” L’intervista di Mauro Icardi e Wanda Nara con Susana Gimenez ha fatto discutere: i segnali lanciati dalla coppia, il linguaggio del corpo sembrano raccontare altro rispetto alla dichiarazione pubblica di pace.

Icardi bacia Wanda durante l’intervista in onda su Telefe e Paramount+, lei reagisce in maniera fredda

Logorato. Stanco. Sotto pressione anche per le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Paris Saint-Germain a gennaio. Il club ha deciso di mettere sul mercato Mauro Icardi, lui e altri sei calciatori a gennaio dovrebbero essere ceduti. Lo hanno offerto a diverse squadre, tra cui il Tottenham che ha bisogno di un alter ego per Harry Kane, ma finora non c'è stata risposta, alcun interesse o riscontro concreto. E il suo futuro resta in bilico, più da separato in casa (questa volta in squadra) che con la certezza di rappresentare una risorsa. Il mancato invito alla festa per il Pallone d'Oro di Messi è l'ennesima testimonianza di un rapporto difficile all'interno dello spogliatoio

La crisi matrimoniale, il riverbero sui social del tradimento, il flirt a mezzo social con Eugenia la China Suarez e il chiacchiericcio sulla presunta scappatella finita male a causa della febbre, il rischio di ritrovarsi stritolato in una battaglia economico/legale con la consorte/agente e manager dell'azienda che gestisce ogni aspetto della carriera, la pace sancita in diretta TV con un'intervista in esclusiva fatta con Susana Gimenez a Parigi sono gli ultimi fuochi del mese più duro vissuto dal calciatore sull'orlo della rottura con Wanda Nara. Sono arrivati a un passo dal divorzio poi ne hanno fatto uno indietro ritrovando quella serenità (almeno in apparenza) che era deflagrata sotto i colpi del gossip più spinto per i particolari più piccanti emersi, a cominciare da quei video provocanti che l'attrice avrebbe inviato in chat all'attaccante.

Wanda Nara racconta come ha scoperto e vissuto il flirt tra il marito e la China Suarez

Qualcosa, però, ancora non torna. Le foto condivise con frequenza quotidiana sembrano raccontare un rapporto di coppia che non è come viene narrato da quelle immagini. Il romanticismo di una foto sotto la Torre, i caldi abbracci viso a viso, i sorrisi e un bacio schioccato sulla guancia con tenerezza stridono con le considerazioni fatte da un esperto del linguaggio del corpo che ha osservato la registrazione della chiacchierata in onda su Telefe e Paramount+, condotta a doppia voce da Wanda e Maurito. Il non verbale, gli sguardi, i gesti, le reazioni più semplici spiegano che c'è dell'altro, che la bufera è sì passata ma che "Wanda non si fida di lui" e Maurito crede di essere "in pericolo".

Le rivelazioni di Wanda nell’intervista in esclusiva a Susana Gimenez

Dettagli che a occhio nudo hanno poco valore e invece rivelano ancora attriti, sentimenti contrastanti. Emblematico un gesto da parte del calciatore: "Si è coperto le parti intime con le mani – le parole dell'esperto -, vuol dire che la sua era una situazione di disagio o pericolo. Lo si è visto al momento del suo ingresso, quando si è seduto si è sistemato sulla sedia più volte. Un'instabilità, una paura… aveva il terrore di essere lì ". E poi c'è Wanda che quando parla il marito "smette di guardarlo e prende un drink… non le interessa cosa dirà e nemmeno si fida di lui. Quando arriva e la bacia, lei non lo tocca nemmeno, e anche quando lui dice che tutto è risolto Wanda si tocca il collo e si protegge. È un gesto di sfiducia".