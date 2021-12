Icardi finisce in un’altra faida al PSG: un suo compagno ha “un problema personale” con Wanda Nara Non c’è pace per Mauro Icardi a Parigi: ora è chiaro perché l’attaccante del PSG non è stato invitato alla festa per celebrare il Pallone d’Oro di Messi.

A cura di Paolo Fiorenza

Adesso sembra essere stato tutto un brutto sogno, la crisi matrimoniale con Wanda Nara, il divorzio ormai firmato, il conto salato pagato per il tradimento con Eugenia ‘China' Suarez. Con perseveranza assolutamente incrollabile, Mauro Icardi non si è arreso, inseguendo la moglie per i cieli d'Europa quando lei è fuggita da Parigi per due volte con l'intenzione – che sembrava altrettanto incrollabile – di volerne più sapere del giocatore. "Ho fatto un errore e siamo riusciti a risolverlo", ha detto Icardi qualche giorno fa nell'intervista concessa ad una TV argentina al fianco di Wanda.

Tornato il sereno nel privato, il 28enne attaccante del PSG può ora concentrarsi sulla sua professione, per cercare di trovare maggiore minutaggio nella squadra di Pochettino. Vista la concorrenza spietata dei titolarissimi Messi, Neymar e Mbappé, lo spazio trovato quest'anno da Icardi è stato limitato, complice la sua crisi personale trascinatasi per settimane: nell'ultimo match casalingo contro il Nizza, finito 0-0, è entrato ad un quarto d'ora dalla fine senza incidere.

Peraltro non tutte le ombre sembrano diradate sulla sfera privata dell'ex capitano dell'Inter, visto che in Argentina continuano a soffiare sul fuoco dei problemi interni allo spogliatoio del PSG che lo coinvolgerebbero. La sua assenza alla festa organizzata lunedì sera per celebrare il Pallone d'Oro di Leo Messi non è passata inosservata. Le immagini del party sono state condivise sui social da Alba Silva, fidanzata del portiere Sergio Rico, e da Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria. Erano presenti in parecchi, tra giocatori e compagne, ma non la coppia formata da Icardi e Wanda Nara.

Il motivo dell'ostracismo sarebbe da ricercare nella sfera privata di Wanda, in una faida che dallo spogliatoio del PSG arriva a toccare la 34enne showgirl argentina. "Che brutto quello che hanno fatto a Wanda e Icardi, che li hanno esclusi dalla celebrazione del Pallone d'Oro", è stato l'incipit di uno scambio di battute nel corso del programma televisivo argentino ‘Los ángeles de la mañana'. Pia Shaw, una giornalista presente, a quel punto è intervenuta: "Vuoi che ti dica la verità? C'è un motivo. Messi avrebbe voluto che Icardi fosse lì. C'è un problema personale. Due giocatori hanno organizzato la festa. Uno è Di Maria e l'altro è Paredes. Paredes ha un problema personale con Wanda", ha detto, senza aggiungere ulteriori dettagli. Per Icardi non sembra esserci pace sotto la Tour Eiffel ed un suo addio al PSG appare sempre più probabile, se non a gennaio, a fine stagione. Del resto i rapporti con la sua agente Wanda Nara – che dovrebbe lavorare al trasferimento – adesso sono ottimi…