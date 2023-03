Ibrahimovic capitano del Milan grazie a Bennacer: “È venuto in camera, gli ho fatto un favore” Ibrahimovic dopo Udinese-Milan ha raccontato di come Bennacer gli ha ceduto la fascia di capitano, tra il serio e il faceto.

A cura di Marco Beltrami

Zlatan Ibrahimovic ha ritrovato il gol in Serie A, ma questo non è bastato per evitare al Milan la sconfitta sul campo dell'Udinese. Una rete speciale per lo svedese che è diventato così il marcatore più vecchio della storia del massimo campionato superando così un altro ex rossonero, ovvero Billy Costacurta. Lo ha fatto da capitano Ibra, anche se la fascia sarebbe spettata al suo compagno Bennacer.

Nell'intervista post Udinese-Milan, il 41enne pur dimostrandosi ovviamente deluso per il pesante ko, ha comunque scherzato prima sul record scippato a Costacurta ("Meglio che lo tiene lui questo record, non lo voglio io") e poi anche sulla fascia, raccontando quanto era accaduto alla vigilia. In realtà il "leader" sarebbe dovuto essere appunto Bennacer, in quanto giocatore con più presenze dopo l'assente Theo Hernandez.

Ibrahimovic ha ricevuto una visita in albergo del compagno prima della partita. L'algerino ha deciso di cedere la sua fascia allo svedese che tra il serio e il faceto ha rivelato: "C’è spazio ancora per le emozioni? Sì, secondo me c’è ancora spazio, poi Isma oggi è venuto in camera mia è mi ha detto ‘voglio che tu sei capitano” e gli ho detto ‘va bene, ti tolgo questa pressione, così concentrati sulla partita’". Insomma Ibra ha quasi voluto fare un favore al compagno.

Messe da parte le battute e sottolineato l'orgoglio di aver giocato per la prima volta da capitano del Milan, tornando titolare dopo 14 mesi, Ibrahimovic ha spiegato cosa non sta funzionando per la squadra di Pioli: "Quando giochi da campione d’Italia sei un bersaglio e uno stimolo per tutti. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite. Tutti vogliono battere il Milan. L'Udinese sembrava avesse fatto gol in una finale".

Il sorteggio di Champions ha regalato il confronto con il Napoli, e Ibrahimovic non potrà esserci. Comunque lo svedese è fiducioso: "Quando era il momento di dare le liste non ero pronto, rispetto la scelta e ora posso solo preparare i miei compagni nel migliore dei modi in allenamento. Ho fiducia nella squadra, hanno fatto bene finora e faranno bene anche contro il Napoli". In chiusura oltre a sottolineare la voglia di andare avanti, Ibrahimovic ha parlato anche del momento no di Leao: "Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo di tutto per farlo stare bene. C’è tanta pressione, si parla tutti i giorni di lui, ma lui deve essere concentrato e fare la differenza, non è che meno bravo dell’anno scorso".