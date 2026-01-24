Serie A
Giovane al Napoli, è ufficiale: tutti i dettagli dell’operazione, sarà disponibile per la Juventus

Giovane è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: c’è l’annuncio del presidente De Laurentiis sui social e la nota del club azzurro. Operazione da 20 milioni complessivi che rientra nei parametri di mercato grazie alle recenti cessioni in prestito.
A cura di Vito Lamorte
È arrivata anche la conferma ufficiale: Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. A renderlo noto è stato il presidente Aurelio De Laurentiis che, ancora una volta, ha anticipato il comunicato del club con un messaggio pubblicato su X: “Benvenuto Giovane!”.

La nota ufficiale del club azzurro.

La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona.

Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23.

Benvenuto, Giovane!

Giovane al Napoli: tutti i dettagli dell'operazione

Determinanti per la buona riuscita dell’operazione i rapporti tra Napoli e Verona, che hanno facilitato la chiusura dell’accordo. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo, con una parte fissa contenuta e bonus che portano l’investimento complessivo a 20 milioni di euro.

Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, le condizioni preoccupano: in preallarme Meret

L’operazione consente inoltre al club azzurro di rispettare i paletti di mercato grazie alle uscite in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang e al conseguente alleggerimento del monte ingaggi.

Giovane disponibile per Juve-Napoli?

Il Napoli ha deciso di stringere i tempi sull’affare Giovane per metterlo subito a disposizione di Antonio Conte in vista della sfida di domenica alle ore 18 all’Allianz Stadium in casa della Juventus.

Lang e Lucca sono andati via, Neres è destinato a restare ai box ancora a lungo, Ambrosino vicino al Venezia e Lukaku non al meglio: a Torino gli azzurri avranno immediatamente bisogno dell’ex calciatore di Verona e Corinthians, che probabilmente non partirà dal 1′ ma sarà disponibile per la squadra azzurra a partita in corso.

