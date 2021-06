Germania – Ungheria è la partita valida per la terza giornata degli Europei 2021. Le due nazionali fanno parte del Girone F e giocano oggi, mercoledì 23 giugno, alle ore 21, nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La selezione allenata da Joachim Löw arriva alla sfida contro i magiari dopo la sconfitta con la Francia (1-0, 1° turno) e la vittoria con il Portogallo (2-4, 2° turno). È a quota 3 punti in classifica, come i lusitani, ma è seconda in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti con i lusitani. Il ct italiano, Marco Rossi, tenta l'impresa contro i tedeschi: l'Ungheria non ha alternativa alla vittoria per superare lo sbarramento della fase a gruppi: ha 1 punto, frutto del pareggio (1-1) con la Francia dopo la sconfitta (3-0) contro il Portogallo.

L'incontro tra Germania e Ungheria riveste un valore fondamentale ai fini del piazzamento in classifica e dell'avversaria da affrontare in caso di qualificazione. La squadra che chiude in vetta, come da abbinamento in tabellone, giocherà martedì 29 giugno (ore 21) a Glasgow contro una delle migliori terze tra i Gironi A / B / C / D. Il secondo posto sposta il teatro della scena a lunedì 28 giugno (ore 18) a Copenaghen contro la seconda del Girone E. L'eventuale ripescaggio tra le migliori terze può portare all'accoppiamento con Olanda (Budapest alle ore 18) o Belgio (Siviglia alle ore 21).

Partita: Germania – Ungheria

Germania – Ungheria Giorno: mercoledì 23 giugno 2021

mercoledì 23 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Dove si gioca: Allianz Arena di Monaco di Baviera

Allianz Arena di Monaco di Baviera Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Sky Go, Now Tv Competizione: Euro 2020, 3a giornata Girone F

Europei 2021, dove vedere Germania – Ungheria in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Germania – Ungheria non sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. Fischio d'inizio alle ore 21 nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera: la diretta Tv della partita andrà in onda in esclusiva per abbonati su Sky Sport (canale 253). In alternativa, considerata anche la contemporaneità con l'altro incontro Portogallo – Francia, ci si potrà sintonizzare per la diretta gol sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251).

Germania – Ungheria, dove vederla in streaming

Si potrà assistere all'incontro anche in diretta streaming: un'opportunità riservata agli abbonati che potranno vedere la sfida attraverso la app Sky Go. Il sito Now Tv è un'altra ipotesi ma sempre a pagamento, pagando il costo anche per il singolo evento. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali: mobili (smartphone, notebook, tablet), fissi (smart tv, pc).

Le probabili formazioni di Germania – Ungheria agli Europei

Ostica e pericolosa. È così che Löw ha definito l'Ungheria che la sua Germania affronterà nell'ultimo turno della fase a gironi degli Europei. Possibile che il tecnico tedesco confermi il modulo 3-4-3 che prevede tridente offensivo composto da Sane, Gnabry e Havertz. "A Monaco lotteremo per la prima vittoria in questo torneo", Rossi si prepara alla campagna di Baviera. Come giocheranno i magiari? Il 3-5-2 sarà l'assetto di partenza. Nikolics e Sallai costituiranno il tandem offensivo.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Sane, Gnabry, Havertz. Ct: Joachim Löw.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Fiola; Nikolics, Sallai. Ct: Marco Rossi.

Dove si gioca

Germania – Ungheria si gioca nella cornice dell'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. A precedere l'incontro ci sono state polemiche per la decisione della Uefa di non autorizzare l'illuminazione dello stadio con i colori della bandiera arcobaleno. Iniziativa proposta dal sindaco della città bavarese contro le leggi restrittive emanate dal parlamento magiaro su diffusione e condivisione di contenuti che si occupano di omosessualità e transessualità per i minori di 18 anni. La gara sarà aperta al pubblico ma la capienza dell'impianto verrà ridotta a 14.500 spettatori rispetto ai 75 mila posti totali. A Monaco, oltre alle 3 gare della Germania nel girone, si gioca anche un quarto di finale (2 luglio).

Euro 2020, Germania e Ungheria inserite nel girone F

Lo hanno definito il ‘gruppo della morte' per la presenza di nazionali molto quotate come Francia, Germania e Portogallo. A completare il Girone F è l'Ungheria. A guidare la classifica con 4 punti è la selezione di Deschamps, seguita dai tedeschi a quota 3 e in vantaggio sul Portogallo (3 punti, ma terzo per differenza reti negli scontri diretti). Ultima l'Ungheria con 1 punto. Il discorso qualificazione, però, non è ancora chiuso. Si decide tutto nell'ultima giornata che si gioca in contemporanea.