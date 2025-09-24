Gasperini rivede in diretta il rigore causato da Pisilli: “Un’ingenuità, devono imparare in fretta”

Gasperini ha rivisto in diretta il fallo da rigore causato da Pisilli e così spiega subito il suo punto di vista sui giovani alla Roma: “È chiaramente un’ingenuità, dispiace ma questi sono livelli alti ed europei e bisogna fare esperienza in fretta, non c’è troppo tempo su queste situazioni”.

Gian Piero Gasperini è soddisfatto della sua Roma dopo il successo per 2-1 in casa del Nizza alla prima dei giallorossi in Europa League. Il tecnico dei capitolini sa bene quanto siano importanti questi tre punti ma non si accontenta. I giallorossi devono migliorare e Gasperini di certo lo dice chiaramente sottolineando cosa secondo lui sia andato storto: "Prestazione di alto livello per alcuni giocatori anche se magari a volte entriamo dalla panchina senza la forza e l'energia necessaria per dare più sicurezza alla squadra" ha detto in riferimento a chi è entrato dalla panchina.

E aggiunge: "La testa è giusta ma ci vuole un po' di più perché nei finali si decidono le partite e nel calcio di oggi si deve ricorrere sempre a 4-5 cambi e questa sera invece abbiamo sofferto parecchio". Gasperini non fa nomi ma chiaramente si riferisce anche a Pisilli il quale è entrato causando ingenuamente il rigore che ha rischiato di far riaprire la partita: "È chiaramente un'ingenuità, dispiace per Pisilli, ma questi sono livelli alti ed europei e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è troppo tempo su queste situazioni, gli errori ci stanno, sono ragazzi giovani ma devono imparare velocemente".

Il rigore causato da Pisilli su Mendy.

Gasperini maschera amaro per quell'unico episodio che ha rischiato di rovinare una serata quasi perfetta per la Roma: "Ci può stare a volte l'episodio ma su una palla ormai fuori è normale che dai energia all'avversari". E poi Gasp parla dei singoli e di Pellegrini entrato in campo nel modo giusto capace anche di cambiare la partita con l'assist decisivo per N'Dicka: "Lui ha queste qualità tecniche indubbie, già solo come ha calciato il tiro dalla bandierina – spiega -. Secondo me ha pagato un po' dopo la partita di domenica perché oggi era più in difficoltà".

Per il resto l'allenatore della Roma sembra soddisfatto della partita giocata dalla sua Roma: "Il calcio è così, basta un episodio per dare delle svolte alle gare perché bisogna portarle in fondo, questa sera è capitato questo episodio evitabile ma a prescindere da questo abbiamo un nucleo solido e competitivo, dobbiamo integrarlo". E poi una battuta su Dobvyk: "È in crescita dal punto di vista atletico ma dobbiamo mettere tutti nelle condizioni gli attaccanti di rendere di più"