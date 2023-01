Gasperini non risparmia Lookman dopo il k.o. con l’Inter: “Per come è entrato poteva restare fuori” Nel post gara contro l’Inter, il tecnico è deluso dalla prestazione della sua Atalanta che è costata l’eliminazione: “Eravamo sotto ritmo con troppi giocatori, non ci resta che concentrarci per raggiungere la Champions”

A cura di Alessio Pediglieri

Per tutti è l'uomo migliore dell'Atalanta, la sorpresa più gradita e meno attesa della formazione di Gasperini, in grado di prendersi il ruolo di capocannoniere degli orobici nonché quello di vice in classifica marcatori dove meglio ha fatto solamente Osimhen. Ma per Gasperini, Ademola Lookman non ha svolto il proprio compito contro l'Inter in Coppa Italia,

Inizialmente in panchina, l'attaccante nigeriano è stato impiegato a ripresa inoltrata quando il risultato pendeva già dalla parte dell'Inter e l'Atalanta necessitava di un cambio di rotta deciso. Ma il "tradimento" del 25enne (19 centri stagionali con la maglia orobica in tutte le competizioni) si è consumato in una prestazione anonima dove non è riuscito ad incidere come ci si attendeva. E così, nel commento post gara è lo stesso Gasperini a caricare il classe '97 di enormi responsabilità e alla domanda del perché di alcune scelte figlie di un eventuale turn-over, l'analisi diventa spietata: "Perché ho lasciato in panchina Lookman? Per come è entrato nella ripresa, poteva starsene fuori ancora un po'…"

Poche parole ma diritte come stilettate verso un giocatore che sta comunque imponendosi con personalità e qualità, al suo primo anno a Bergamo. Caratteristiche che per Gasperini dovevano esserci anche martedì sera e che mancando, hanno contribuito all'amarezza di salutare la Coppa Italia: "Inizialmente siamo rimasti più indietro per concedere meno spazi ma potevano decisamente giocare meglio" l'amaro commento del tecnico degli orobici. "Quando abbiamo provato ad alzare il pressing non avevamo le energie e la velocità giuste. Quando l’avversario è più fresco, diventa difficile e siamo rimasti sotto ritmo, con diversi giocatori importanti".

Un'Atalanta che rischia di uscire ridimensionata, alla quale resta solamente la Serie A e un obiettivo preciso su cui Gasperini puntualizza ancora una volta: "Non ho mai detto che il nostro obiettivo non pè più lo scudetto. Ho sempre detto che essendo impossibile, non resta che concentrarci di raggiungere la Champions League: essere a due punti dall’Inter in serie A è un grandissimo traguardo per noi al momento. Siamo lì con le migliori, speriamo di poter difendere anche nel girone di ritorno questa posizione".