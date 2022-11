Galles-Iran dove vederla in TV e streaming: orario, canale Rai e formazioni della partita dei Mondiali Galles-Iran è una partita in programma oggi alle 11:00 e valida per il 2° turno dei Mondiali in Qatar 2022. Diretta TV e in streaming sulla Rai. Le ultime sulle formazioni delle due nazionali.

A cura di Alessio Pediglieri

Galles-Iran, partita valida per la seconda giornata della fase a Gironi dei Mondiali in Qatar 2022, si gioca oggi alle 11:00 allo stadio Ahmad bin Ali di Al Rayyan. La diretta è come sempre sulla RAI, in esclusiva, sia in TV sia in streaming.

Il Galles di Gareth Bale è riuscito a pareggiare con gli Stati Uniti al debutto mondiale e così è in piena corsa per strappare un posto valido per qualificarsi al secondo turno. Una gara difficile e delicata con gli USA che ha permesso ai gallesi di raccogliere un punto importante e smuovere la classifica. Per l'Iran, un esordio bruttissimo, sommerso sotto sei gol segnati dall'Inghilterra: per la nazionale asiatica c'è subito la possibilità del riscatto internazionale per cancellare quella partita e provare l'impresa contro il Galles.

Le probabili formazioni di Galles-Iran. Il Galles dovrebbe confermare Moore in avanti dopo l'ottimo secondo tempo con gli stati Uniti, in attacco dove non mancherà la presenza di Bale e James. Ampadu, uscito non al meglio nella sfida pareggiata contro gli Stati Uniti, dovrebbe tornare a disposizione senza problemi. Nell'Iran qualche cambio doveroso dopo il crollo verticale al debutto: in porta ci sarà Hosseini al posto di Beiranvand, infortunato, mentre Taremi sarà la punta titolare. Un posto anche per Azmoun

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams; Bale, Moore, James.

IRAN (5-3-2): S. Hosseini; Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, M. Hosseini, Mohammadi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Azmoun, Taremi.

Partita: Galles-Iran

Quando si gioca: venerdì 23 novembre

Dove si gioca: Ahmad bin Ali (Al Rayyan)

Orario: 11:00

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: 2° turno Mondiali Qatar 2022

Dove vedere Galles-Iran in diretta TV: orario e canale Rai della partita

La partita Galles-Iran in programma oggi alle 11:00 sarà trasmessa in TV sul Digitale Terrestre da Rai 2. In diretta esclusiva, la Rai farà vedere anche questa gara che fa parte del pacchetto acquisito per i Mondiali in Qatar. Il commento sarà affidato a Dario Di Gennaro mentre la parte tecnica sarà affidata a Andrea Stramaccioni.

Galles-Iran dove vederla in diretta streaming

Oltre che in TV Galles-Iran si può vedere in esclusiva anche in streaming. O attraverso una Smart TV e l'applicazione dedicata, oppure collegandosi direttamente alla piattaforma di RaiPlay che permette di utilizzare il servizio per tutti, in chiaro e senza costi aggiunti

Le probabili formazioni di Galles-Iran ai Mondiali Qatar 2022

Mondiali 2022, il girone di Galles e Iran

Un girone guidato sapientemente dall'Inghilterra che non ha steccato il primo match ai Mondiali, vincendolo in goleada 6-2 sull'Iran. Dietro agli inglesi la coppia Galles-USA a un punto mentre chiude a zero la nazionale asiatica.

Classifica Gruppo B