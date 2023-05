Finale Coppa Italia Inter-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Inter e Fiorentina si contendono la Coppa Italia nella settantaseiesima edizione della storia del torneo: la finale si gioca allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 21. Le probabili formazioni di Inzaghi e Italiano.

Inter e Fiorentina si affrontano nella finale di Coppa Italia 2022-2023. Allo stadio Olimpico di Roma si giocherà l'ultimo atto della settantaseiesima edizione della coppa nazionale con fischio d'inizio alle ore 21 con diretta TV in chiaro su Canale 5.

I nerazzurri di Simone Inzaghi disputeranno la quindicesima finale della loro storia e sono i detentori del trofeo, dopo il successo contro la Juventus dello scorso anno. I nerazzurri in semifinale hanno eliminato proprio i bianconeri e si giocheranno la prima di due finali: il prossimo 10 giugno, infatti, scenderanno in campo per l’ultimo atto della Champions League contro il Manchester City.

La Fiorentina torna a giocarsi una finale di Coppa Italia dopo nove anni e vuole interrompere un lungo digiuno iniziato il 13 giugno del 2001, quando vinse proprio la Coppa Italia battendo il Parma nella doppia finale. Vincenzo Italiano è riuscito a far riassaporare il sapore di una finale alla Viola e ha ridato anche un appeal europeo al club toscano, che si giocherà l'ultimo atto della Conference League contro il West Ham.

In campionato, nel match di andata l'Inter vinse con un rocambolesco 4-3 al Franchi mentre nella sfida di ritorno a San Siro i viola si sono imposti per 1-0.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina. Inzaghi sceglie la migliore formazione possibile con Lautaro e Dzeko in attacco, Handanovic tra i pali come portiere di coppa. Italiano punterà sul tridente Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Partita: Inter-Fiorentina

Quando: mercoledì 24 maggio 2023

Orario: 21:00

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset

Competizione: Coppa Italia, Finale

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta TV

La partita tra Inter e Fiorentina si potrà seguire in diretta TV in chiaro e in esclusiva su Canale 5, come la maggior parte delle gare del ‘torneo della coccarda' visto che Mediaset ha acquisito i diritti della competizione per il triennio 2021-2024.

Inter-Fiorentina dove vederla in streaming

La partita dell'Olimpico tra i nerazzurri di Inzaghi e i viola di Italiano potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre con Mediaset Infinity attraverso smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili. In live streaming sarà disponibile sul sito di SportMediaset.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sulla formazione titolare e lascerà fuori solo Onana dell'once de gala: Handanovic tra i pali, Darmian, Acerbi e Bastoni nel castello difensivo con Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali. Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo con Lautaro e Dzeko in attacco.

Vincenzo Italiano non cambia il suo 4-3-3 con Dodô, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre la linea difensiva davanti a Terracciano. Bonaventura, Amrabat e Castrovilli in mediana con il tridente che dovrebbe vedere dal 1′ Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez.

