Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia 2023, i premi per Inter e Fiorentina Fiorentina e Inter non giocano soltanto per la conquista del trofeo: la Coppa Italia garantisce alle due finaliste ricchi introiti.

A cura di Ada Cotugno

Allo Stadio Olimpico Fiorentina e Inter si affrontano per la finale di Coppa Italia, un'occasione imperdibile per portare in bacheca un trofeo prestigioso. I nerazzurri vogliono difendere il titolo conquistato un anno fa contro la Juventus, mentre la Viola vuole coronare il suo percorso con la coppa.

Ma l'occasione diventa importante anche dal punto di vista economico, perché vincere la Coppa Italia comporta ricchi premi per le casse della società. In palio per la finale ci sono circa 12 milioni di euro da ripartire per le due finaliste, in percentuali ovviamente diverse.

La vincitrice della coppa incasserà 7 milioni di euro, mentre i restanti 5 milioni finiranno invece alla seconda classificata del torneo. In più entrambe le squadre avranno la possibilità di partecipare alla nuova Supercoppa Europea che darà l'occasione di vincere un nuovo trofeo e incassare ulteriori introiti (un gettone da circa 4 milioni di euro per ogni partecipante, oltre ai premi vittoria).

C'è inoltre un altro aspetto da non sottovalutare: a queste cifre le due squadre dovranno aggiungere quelle guadagnate dalla vendita dei biglietti per la finale. Fiorentina e Inter si divideranno equamente il guadagno del botteghino, un ingresso corposo visto che lo Stadio Olimpico è già tutto esaurito.

Lo scorso anno, con la piena capienza dell'impianto della capitale, Juventus e Inter hanno ottenuto circa 5 milioni di euro che, sommato agli altri incassi, fanno lievitare notevolmente la cifra guadagnata in totale.

Inoltre, oltre ai premi legati strettamente alla finale di Coppa Italia, c'è da aggiungere anche quello della qualificazione alla prossima Europa League: chi vince non solo percepirà la fetta maggiore del premio messo a disposizione, ma si poterà a casa circa i 3 milioni di euro garantiti dalla UEFA per la partecipazione alla prossima edizione della coppa europea.