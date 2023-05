La Fiorentina è in finale di Conference League, Basilea ribaltato ai supplementari: ci pensa Barak La Fiorentina batte 3-1 il Basilea dopo i tempi supplementari e si qualifica alla finale della Conference League 2022-2023 dove affronterà il West Ham: decisivo il gol di Barak al nono minuto di recupero.

A cura di Michele Mazzeo

La Fiorentina batte 3-1 ai supplementari il Basilea ribaltando il risultato dell'andata e conquistando così la finale della Conference League 2022-2023. Sarà dunque la Viola ad affrontare a Praga il prossimo 7 giugno il West Ham (che ha eliminato gli olandesi dell'AZ Alkmaar nell'altra semifinale) nel match che decreterà chi potrà alzare al cielo il trofeo europeo e subentrare dunque nell'albo d'oro alla Roma di José Mourinho.

Match altalenante quello andato in scena al St. Jakob Park che all'inizio ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte ma con gli attaccanti incapaci, da un lato e dall'altro, di impensierire il portiere avversario fino a quando il colpo di testa di Nico Gonzalez sul calcio d'angolo battuto da Biraghi regala agli uomini di Vincenzo Italiano il gol che riporta in equilibrio il discorso qualificazione. Anche dopo la rete del vantaggio la Fiorentina si fa preferire peccando però al momento della conclusione. E così in avvio di ripresa i padroni di casa riportano dalla loro parte la qualificazione con il pregevole gol del solito Amdouni che sfrutta l'ennesimo intervento non perfetto del disastroso Igor (che subito dopo sarà sostituito) per battere Terracciano e portare il risultato della gara di ritorno sull'1-1.

Il gol degli svizzeri non abbatte però la Viola che torna a macinare gioco e rendersi pericolosa dalle parti di Hitz soprattutto con un Jack Bonaventura molto ispirato. A siglare la rete che riporta avanti i toscani è però ancora Nico Gonzalez che si ritrova il pallone in area e fulmina l'estremo difensore elvetico riaprendo il discorso qualificazione. I ragazzi di Italiano, galvanizzati dall'aver recuperato il risultato, alzano ulteriormente la pressione offensiva andando vicini al gol qualificazione prima con Bonaventura e poi con Milenkovic che con un imperioso colpo di testa sfiora la traversa sul solito calcio d'angolo battuto perfettamente da Biraghi. La rete però non arriva e così per decidere chi tra le due formazioni proseguirà il cammino nella competizione sono necessari i tempi supplementari.

E anche in avvio dei tempi supplementari è la Fiorentina a rendersi più pericolosa con una grande occasione che capita sulla testa del neoentrato Jovic che vede però Hitz superarsi con un grande intervento che salva di fatto il Basilea. Il portiere dei padroni di casa è protagonista anche nei minuti successivi dovendo intervenire prima su Milenkovic e poi sul tiro di Bonaventura. Il copione non cambia nemmeno nel secondo tempo supplementare: a fare la partita sono sempre gli ospiti con i padroni di casa che si limitano a difendere. Dopo una lunga sospensione per un malore occorso ad un tifoso presente sugli spalti, le squadre riprendono il gioco e proprio all'ultimo dei nove minuti di recupero dati dall'arbitro la Fiorentina trova il gol che vale la finale con Antonine Barak mandato in campo proprio per i supplementari da Italiano.