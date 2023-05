Basilea-Fiorentina sospesa, i giocatori della panchina richiamano l’arbitro: malore sugli spalti La semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina è stata sospesa per diversi minuti per soccorrere un tifoso che è stato colto da un malore sugli spalti. Ad avvisare l’arbitro i calciatori viola che si stavano riscaldando a bordo campo.

A cura di Michele Mazzeo

La semifinale di ritorno della Conference League 2022-2023 tra Basilea e Fiorentina è stata sospesa per diversi minuti nel corso del secondo tempo supplementare a causa di un malore che ha colto improvvisamente un tifoso nello spicchio del St. Jakob Park riservato ai tifosi viola. I giocatori della formazione di Vincenzo Italiano che si stavano riscaldando a bordo campo hanno richiamato per diversi secondi l'attenzione dell'arbitro che, solo dopo alcuni minuti, si è accorto del richiamo e ha fermato il match permettendo così agli uomini dello staff medico di intervenire recandosi sotto la tribuna. I calciatori che erano sotto il settore ospiti hanno vissuto momenti di grande tensione alternando espressioni rassicuranti ad espressioni di disperazione salvo poi dare il via ad un applauso liberatorio nel momento in cui lo speaker dello stadio ha annunciato che l'uomo è stato trasportato in ospedale.

Un'interruzione durata per dieci lunghi minuti che tutti gli spettatori presenti nell'impianto elvetico hanno vissuto in silenzio con un nodo in gola. Dalle indicazioni arrivate dai tifosi vicini all'uomo che ha accusato il malore si sarebbe trattato di un problema cardiaco. Lo staff medico presente sul campo dopo essere accorso sotto la tribuna portando con sé la barella non è intervenuto dato che a quel punto erano già arrivati i soccorritori presenti sulle tribune che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno portato fuori dallo stadio per poi farlo salire sull'ambulanza e trasportarlo velocemente nell'ospedale più vicino.

(in aggiornamento)