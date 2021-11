Evra svela il nome del vincitore del Pallone d’Oro: “Congratulazioni per la vittoria” A poche ore dalla proclamazione ufficiale, Patrice Evra ha annunciato senza ombra di dubbio il vincitore del Pallone d’Oro 2021.

A cura di Paolo Fiorenza

Tra poche ore sapremo chi è il vincitore del Pallone d'Oro 2021: alle 20:30 ci sarà la proclamazione ufficiale a Parigi e scopriremo il nome del successore di Leo Messi nell'albo d'oro del trofeo organizzato da France Football. Il campione argentino ha vinto infatti nel 2019 il suo sesto riconoscimento individuale, mentre l'anno scorso il Pallone d'Oro non è stato assegnato a causa della pandemia.

Nelle scorse settimane si sono inseguite le indiscrezioni sulla classifica finale di questa edizione, con tanto di immagini circolanti di fogli col marchio di France Football recanti la graduatoria completa: tutte chiacchiere senza fondamento secondo la rivista francese, che giura che non c'è nessuna possibilità che sia stata stampata qualsiasi cosa. Una certezza ci dovrebbe tuttavia essere: il vincitore non sarà Cristiano Ronaldo, visto che il campione portoghese non sarà presente a Parigi per presenziare alla cerimonia, indizio inequivocabile che ha già saputo che il premio non andrà a lui e probabilmente si guarderà qualcos'altro in TV dal divano di casa sua.

A dispetto delle smentite di France Football, tuttavia, qualcuno sembra già sapere con sicurezza assoluta il vincitore del Pallone d'Oro 2021 ed è Patrice Evra. Il 40enne ex nazionale francese, nonché due volte scudettato con la Juventus, ha spoilerato sul proprio profilo Instagram il nome in questione: "Congratulazioni a Leo Messi per aver vinto un altro Pallone d'Oro", con tanto di tag al giocatore del PSG. In un commento al post, Evra ha poi aggiunto: "Quando parlo è perché Cristiano è mio fratello e quando ti racconto il futuro, tutti dicono che è una rapina".

I complimenti di Evra a Messi sono peraltro abbastanza sorprendenti, visto che lo scorso ottobre lo stesso ex terzino aveva detto di essere "stufo che diano a Leo Messi il Pallone d'Oro". "Cosa mi direte che ha fatto quest'anno, vincere la Copa America? Va bene, ma ditemi cosa ha fatto durante l'anno con il Barcellona", aveva aggiunto. Ora arrivano le congratulazioni per quello che sarebbe il settimo Pallone d'Oro per il fuoriclasse argentino. Chi non si arrende ancora a questa conclusione della vicenda è il Bayern Monaco, che dal proprio profilo Twitter spinge il trionfo di Robert Lewandowski, con un video dal titolo eloquente: "Tutte le prove di cui avete bisogno". Tra qualche ora gli ultimi dubbi per quella che sembra una corsa a due saranno dissipati.