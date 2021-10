Pallone d’Oro a Messi, Evra è contrario: “Sono stufo che lo diano a Leo, che ha fatto per vincerlo?” L’ex difensore della Juventus e del Manchester United in un’intervista ha dichiarato che il Pallone d’Oro 2021 dovrebbe vincerlo uno tra Jorginho e Kanté, ma soprattutto ha detto con durezza che il premio non lo merita Messi: “Sono stufo marcio che lo diano a Leo Messi. Ha vinto la Copa America sì, ma che ha fatto con il Barcellona?”.

A cura di Alessio Morra

Undici degli ultimi dodici palloni d'oro sono stati vinti da Leo Messi (6) o Cristiano Ronaldo (5), l'unico a intromettersi è stato Luka Modric che nel 2018 vinse il premio più ambito da ogni calciatore grazie alla finale dei Mondiali raggiunta con la Croazia e alla terza Champions consecutiva vinta con il Real Madrid. Nel 2020 il premio non è stato assegnato, perché France Football decise di non assegnarlo a causa dello stop dei campionati. La scorsa settimana sono stati resi noti i nomi dei 30 finalisti. Tra questi ci sono cinque calciatori italiani, compreso Jorginho, che è uno dei favoriti. Per titoli vinti il centrocampista del Chelsea meriterebbe il trionfo, ma per molti il favorito è Leo Messi, che ha vinto la Copa America con l'Argentina. Patrice Evra, che non è mai banale nei suoi commenti, ha dichiarato che il Pallone d'Oro non lo deve vincere Messi: "Adesso basta. Sono stufo di vedere consegnato il Pallone d'Oro sempre a Messi".

L'argentino in assoluto è il calciatore che ha vinto il maggior numero di volte questo riconoscimento e dovesse beffare Jorginho otterrebbe il settimo trofeo. Messi ha vinto un trofeo storico con la sua nazionale e la Coppa del Re con il Barcellona, ma Jorginho è stato il primo calciatore della storia a vincere tutti insieme nello stesso anno: Champions League, Europei e Supercoppa Europea. Il terzo incomodo è Robert Lewandowski, che avrebbe meritato di vincere lo scorso anno. Evra, parlando con la ‘ESPN' è stato durissimo e ha detto che l'argentino non merita il Pallone d'Oro: "Secondo me, il Pallone d'Oro deve andare a Jorginho o Kanté sono stufo marcio che lo diano a Leo Messi. Lo giustificheranno dicendo che ha vinto la Coppa America? Ma cosa ha fatto tutto il resto della stagione al Barcellona?".

Il trofeo sarà assegnato a fine novembre, Jorginho e Messi si giocano il trofeo. Dovesse farcela il centrocampista del Chelsea, l'Italia vincerebbe il trofeo per la sesta volta, finora lo hanno vinto Sivori, Rivera, Paolo Rossi, Baggio e Cannavaro.