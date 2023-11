Svelati i voti del Pallone d’Oro: tutte le nazioni hanno votato Messi, Haaland o Mbappé tranne una Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2023 davanti a Haaland e Mbappé che hanno fatto incetta di voti ovunque e si sono divisi la prima posizione tra tutti i giurati al mondo, tranne uno che ha fatto una scelta sorprendente.

A cura di Alessio Morra

Lunedì scorso Leo Messi ha vinto per l'ottava volta il Pallone d'Oro. L'argentino ha preceduto Erling Haaland e Kylian Mbappé, due dei giocatori che in futuro sembrano destinati ad aggiudicarsi il premio più ambito da ogni calciatore. Messi ha fatto il vuoto, con Haaland che grazie al triplete ottenuto con il Manchester City è riuscito ad aggiudicarsi la volata per il secondo posto.

Il successo di Messi era prevedibile e il divario di punti tra Leo e i suoi più diretti inseguitori è enorme. Messi ha raccolto 462 punti, mentre Haaland ne ha ottenuti 357 e Mbappé 270. Ma c'è chi non ha votato l'ex del PSG come il migliore del 2022-2023. E addirittura c'è chi non ha inserito Messi nella cinquina dei migliori. Questo è davvero clamoroso. I giurati di Camerun, Capo Verde, El Salvador, Giordania, Guinea e Svizzera. Con il giornalista svizzero che ha escluso dalla top 5 anche Mbappé (1° Haaland, poi Vinicius, Bounou, Bernardo Silva e Saka).

Haaland ha vinto il duello con Mbappé in modo netto. I tre trofei vinti e la Scarpa d'Oro (ha vinto per questo il Trofeo dedicato a Gerd Muller) per ben ventuno giurato gli bastano per vincere il premio. Ovviamente primo per il giurato della Norvegia, ma anche di Giappone, Slovacchia e Danimarca. Il bomber del Manchester City è stato messo al primo posto pure dal giurato della Francia, che lo ha preferito a Mbappé, oltre che a Messi.

Mbappé invece per la prima volta in carriera è arrivato sul podio del Pallone d'Oro. Per cinque giurati avrebbe dovuto andare a lui il premio (Bulgaria, Camerun, Costa d'Avorio, Ecuador, Repubblica Ceca). Di sicuro ci sarà rimasto male nel sapere che il giurato francese non lo ha messo al primo posto, non ha fatto gioco di squadra come il giurato argentino che nei primi cinque non ha scelto Haaland, ha inserito quattro connazionali e Mbappé (ma terzo).

Nemo profeta in patria pure Kvaratskhelia, che per la prima volta è entrato nei 30 e che a Parigi si è presentato per cogliere ufficialmente il 17° posto. In Georgia lo hanno collocato al 3° posto. Mentre Osimhen, ottavo nella classifica generale, è stato votato come quarto in Nigeria.

In assoluto i migliori sono stati i giurati di Costa Rica e Vietnam che hanno preso in pieno la top 5 del Pallone d'Oro 2023 e cioè Messi, Haaland, Mbappé, De Bruyne e Rodri. Ma c'è un altro voto che va citato e che è quello più clamoroso. Perché c'è stato un giurato che non ha inserito né al primo né al secondo posto Messi, Haaland e Mbappé. E questo è davvero incredibile. Quello del Portogallo ha scelto infatti Bernardo Silva come migliore in assoluto, seguito da Vinicius e poi dai tre che hanno occupato il podio.