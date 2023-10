Nella foto di gruppo del Barcellona al Pallone d’Oro ci sono tutti tranne uno: prende e se ne va Gundogan si defila dalla foto di gruppo del Barcellona durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2023. Il centrocampista tedesco a un certo punto va via sorprendendo anche Laporta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pallone d'oro 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cerimonia del Pallone d'Oro tenutasi nella serata di ieri ha visto trionfare per l'ottava volta Lionel Messi. L'argentino si porta a casa questo trofeo che rappresenta davvero il massimo per lui dopo il Mondiale vinto in Qatar con l'Argentina. La Pulce è salito sul podio con Haaland e Mbappé parlando di un capitolo ancora non chiuso col Barcellona. Ultimo tassello da sistemare della sua carriera con il popolo, quello catalano, che attende speranzoso il suo ritorno. Nel frattempo la squadra di Xavi cresce vistosamente nonostante il recente ko nel Clasico contro il Real.

Una sconfitta che è arrivata in rimonta da 1-0 a 1-2 realizzata totalmente da Bellingham autore della doppietta decisiva. Una partita che nel finale di gara ha visto anche la reazione furiosa di Gundogan – autore del momentaneo vantaggio blaugrana – che in diretta TV si era detto deluso da alcuni atteggiamenti dei suoi compagni una volta rientrato negli spogliatoi. Nella serata di ieri il tedesco ha fatto scalpore però soprattutto per una foto che si è rifiutato di scattarsi insieme a tutti i componenti del Barcellona interessati dal trofeo e invitati alla cerimonia di premiazione.

Il centrocampista del Barcellona aveva detto: "Ero nello spogliatoio e, ovviamente, la gente è delusa, ma soprattutto dopo una partita così importante e un risultato del genere, vorrei più frustrazione, più rabbia e più delusione – aveva spiegato – se non reagisci a una sconfitta questo si trasferisce in campo". Il 33enne, che ha trascorso sette stagioni al Manchester City vincendo cinque titoli di Premier League ma soprattutto il Triplete della passata stagione ci è dunque andato giù pesante e alcuni hanno associato la sua reazione al Pallone d'Oro ancora a quelle parole.

Ebbene, come evidenziato in un video pubblicato su TikTok e ripreso da As, Gundogan si è incredibilmente sfilato poco prima dello scatto che avrebbe dovuto ritrarre il gruppo di giocatori del Barcellona presente alla cerimonia del Pallone d'Oro. In evidente l'imbarazzo si vede sia Alejandro Balde, e poi lo stesso presidente Joan Laporta con al fianco ter Stegen che restano spiazzati da Gundogan. In un primo momento si è pensato anche il giocatore avesse reagito così poiché la cerimonia del Pallone d'Oro 2023 era chiaramente riservata ai risultati della passata stagione quando lui militava nel Manchester City. In realtà poco dopo si è scoperto che il nazionale tedesco era stato avvisato in quel momento dall'organizzazione dell'evento perché non avevano una sua foto da solo e ne avevano bisogno per usarla sui social network quando è stato annunciato dove si era piazzato nella votazione, ovvero quattordicesimo.